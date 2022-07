Mimořádná krize. Brusel navrhne, aby země Evropské unie povinně šetřily s plynem

Nejen snížení termostatu v bytech a kancelářích či rychlá sprcha namísto vany. Evropská komise se v rámci šetření s energiemi chystá navrhnout povinné snížení spotřeby plynu ve všech členských státech. Nejčastěji se mluví o deseti až patnácti procentech dolů oproti běžnému stavu.

Plán, který by členským státům EU ukládal povinně šetřit s plynem, reaguje na možný nedostatek suroviny na kontinentu během podzimu a zimy. Nese název Save gas for a safe winter, tedy Šetřete plynem, abyste se zabezpečili před zimou, a komise ho zveřejní ve středu.

Brusel jím reaguje na zastavení plynu od jeho hlavního dodavatele na kontinent - Ruska. To minulé pondělí odstavilo na deset dní k rutinní kontrole plynovod Nord Stream 1, ústící v Německu. A mezi evropskými státy narůstá přesvědčení, že Moskva dodávku po čtvrtku neobnoví.

Ruský vládce Vladimir Putin dlouhodobě používá ruské suroviny jako zbraň v hybridní válce proti Evropě. Ruský plynárenský gigant Gazprom už několika firmám v Německu oznámil, že z důvodu "zásahu vyšší moci" nebude schopen naplňovat dodávky.

"Tento plán si proto klade za cíl pomoci členským zemím v příštích týdnech a měsících posílit odolnost vnitřního trhu pro případ nouzových dodávek plynu," říká pracovní verze strategie, již mají Aktuálně.cz a Hospodářské noviny k dispozici. Konkrétní procento, o které by měly země nyní snížit spotřebu, dokument nezmiňuje. Debata s členskými státy pokračuje a komise ho zveřejní až ve středu. Pravděpodobně půjde o omezení mezi zmíněnými deseti a patnácti procenty za každou zemi EU.

Mimořádná situace

Strategie také počítá s několika stupni rizika, přičemž ten nejnižší by členské státy při dlouhodobém poklesu dodávky "jen" vybízel k dobrovolnému uskromnění. Teprve pokud by nejméně dvě země EU vyhlásily zásadní potíže s nedostatkem plynu nebo stav nouze, oznámila Evropská komise, nastoupilo by povinné snížení odběru všemi. Bylo by pak na každé zemi rozhodnout, jak by se omezení dotklo její ekonomiky. Tedy které sektory by dostaly méně suroviny jako první a musely tomu přizpůsobit provoz.

Závazná rozhodnutí na úrovni EU trvají zpravidla dlouho, Brusel ale kvůli urgenci navrhuje využít mimořádnou proceduru a schválit plán jen na úrovni národních vlád s vyloučením Evropského parlamentu. Celou věc by to výrazně urychlilo.

"Reakce českého předsednictví je taková, že v návaznosti na návrh komise svoláváme mimořádné jednání ministrů pro energetiku do Bruselu na 26. července a věřím, že se v té věci posuneme," potvrdil Aktuálně.cz premiér Petr Fiala (ODS), který v úterý v Bruselu zahajoval vstupní rozhovory do EU se Severní Makedonií a Albánií. Pokud by kvalifikovaná, tedy zhruba dvoutřetinová většina států s plynovou strategií souhlasila, začala by platit ihned.

Těžká zima

Petr Fiala zároveň řekl, že uskromnění poptávky po plynu Česko zvládne. "My bychom si s tou situací dokázali poradit. Jsme schopni úspor, aniž by to znamenalo významné omezení pro české podniky nebo domácnosti. Spotřeba plynu už teď klesá," reagoval premiér.

Návrh komise jde podle něj správnou cestou. "Pokud budou dodrženy úspory a solidarita dodávek mezi členskými státy, tak si se situací (nedostatku plynu, pozn. red.) můžeme poradit," dodal Fiala.

Úspory by podle komise měly jít až na úroveň jednotlivých firem a domácností. Původně EK navrhovala například vytápění v budovách konkrétně na 19 stupňů, tato čísla ale z dalších verzí plánu zmizela. Část zemí to kritizovala s argumentem, že by Brusel určoval i teplotu v kancelářích.

K šetření a přípravám na těžkou zimu vyzval tento týden také šéf Mezinárodní agentury pro energii Fatih Birol. Varoval, že i kdyby Evropa nyní naplnila zásobníky plynu na 90 procent, "bez zásadních trvalých úspor bude na podzim čelit plynové krizi v případě přerušení ruských dodávek".

