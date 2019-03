Miláček médií ve víru skandálu. Kanadský premiér Trudeau bojuje o politické přežití

před 1 hodinou

Ještě před pár měsíci to vypadalo, že má Justin Trudeau druhý mandát v roli kanadského premiéra jistý a bude jen bojovat o to, jak velkou většinu bude mít jeho Liberální strana ve federálním parlamentu. Sedmačtyřicetiletý politik neměl za uplynulé čtyři roky žádný větší skandál, stavěl se do role protipólu amerického prezidenta Donalda Trumpa a doma i ve světě mu to vycházelo. Teď ho ale dusí aféra, kterou komentátoři v Ottawě přirovnávají ke kauze Watergate - ne kvůli tomu, co premiér udělal, ale tomu, co se jeho tým i on sám možná snaží ututlat.