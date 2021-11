Úřady si nás přehazují tam a zpět, říkají migranti z polsko-běloruských hranic

Na hranicích mezi Běloruskem a Polskem uvázly tisíce migrantů, zejména z Blízkého východu. Noční teploty na místě klesly pod bodu mrazu a někteří migranti říkají, že jim dochází voda i jídlo, napsal ve středu server BBC News. Humanitární pracovníci si stěžují, že kvůli výjimečnému stavu u polských hranic se do oblasti nemohou dostat. Někteří migranti popisují, že si je úřady přehazují tam a zpět.

"Nikdo nás nikam nepustí, do Běloruska ani do Polska," popsal stanici BBC třiatřicetiletý irácký Kurd, který podle svých slov přicestoval do Běloruska na začátku listopadu. "Není kam utéct… Jsme hladoví. Není tady voda ani jídlo. Jsou tu ale malé děti, staří muži, ženy, rodiny," dodal. Na dotaz novináře, kde si obstarávají jídlo, odpověděl, že zásobování zajišťují Bělorusové.

Jiní migranti britské veřejnoprávní stanici řekli, že jim běloruské bezpečnostní složky dávají rovněž nůžky na dráty, aby mohli překonat plot v místech, kde není tolik členů polské ostrahy hranic. Někteří migranti se zátarasy pokusili prorazit i s pomocí klád nebo lopat, popsala agentura Reuters.

"Nebyla to klidná noc. Došlo k mnoha pokusům o překročení polské hranice," konstatoval ráno polský ministr obrany Mariusz Blaszczak. Podle polských úřadů se v noci dostaly do země dvě skupiny migrantů, které překonaly zábrany. Pohraniční stráž je podle svých slov zadržela.

Polsko a Bělorusko se navzájem obviňují z násilí vůči migrantům tábořícím u hranic. Informace o dění na místě je však těžké ověřit, protože se tam kvůli výjimečnému stavu na polské straně nemohou dostat novináři ani humanitární organizace.

"Je to pro nás srdcervoucí. Jsme tady, blízko hranic, ale nemůžeme do zóny vstoupit a lidem pomoci. Můžeme pomáhat jen těm, kterým se podaří překročit hranice a dostat se z uzavřené oblasti," popsala BBC Ania Chmielewská, u níž ovšem server neuvádí, pro jakou organizaci pracuje.

Obhájci lidských práv už nějakou dobu kritizují kabinet premiéra Mateusze Morawieckého za zacházení s migranty. Varšava jejich obvinění z porušování mezinárodního práva tím, že bezpečnostní složky migranty zatlačují zpět do Běloruska namísto přijímání žádostí o ochranu, odmítá. Tvrdí, že její kroky jsou legální, poznamenala agentura Reuters.

Mezi migranty je podle BBC mnoho mladých mužů, ale také ženy a děti, většinou z Blízkého východu nebo Asie. Na videu od hranic, které získala agentura Reuters, jsou vidět mezi migranty i malé děti. Podle polského listu Gazeta Wyborcza od vypuknutí krize zemřelo u hranic už nejméně deset migrantů.

Evropská komise tvrdí, že běloruský autoritářský prezident Alexandr Lukašenko láká migranty pod falešným příslibem snadného vstupu do EU. Podle Polska a dalších zemí EU se tak mstí za sankce, které unie uvalila na režim kvůli porušování lidských práv. Minsk obvinění odmítá.