Ukrajina padla, tvrdili jí Rusové. Žena, která nahrála hrůzy v Mariupolu, promluvila

Ukrajinská zdravotnice Julija "Tajra" Pajevská zdokumentovala hrůzy, které se na začátku války odehrávaly v Mariupolu. Záběry propašovali v březnu novináři agentury AP v dámském tamponu, den na to Tajru zajali Rusové. Po propuštění zdravotnice stejné agentuře poskytla rozhovor.

Tajra zhubla ve vězení 22 kilogramů během tří měsíců. Dnes váží slova, když hovoří o dalších Ukrajinkách, které Rusové stále zadržují. "Je to pro ně těžké. Nevíte, jak se daří vašim dětem, podmínky ve vazbě jsou hrozné a neustále na vás někdo křičí. Neustále vás urážejí," říká v rozhovoru pro AP Pajevská, kterou Rusové obvinili z kolaborace s nacisty, ze zabíjení lidí a z týrání vojáků.

Zveřejněné záběry ale dokazují, že se chovala stejně k ukrajinským i k ruským vojákům. "Je mi to nepříjemné, protože se mnou zacházeli hůř. Ale i to mě bolí," popisuje zkušenost zdravotnice.

Na jednom z propašovaných záběrů také propukne v pláč, když lékaři nedokážou zachránit zraněného chlapce. "Už bylo jasné, že chlapec umírá, věděla jsem to hned. A dívka byla v kritickém stavu, byla na pokraji sil. Podařilo se nám ji zachránit. Je naživu," vzpomíná dnes na těžké chvíle Pajevská.

"Tajra" také truchlí nad svým zničeným městem. "Srdce mi krvácí, když na to myslím, když si vzpomenu, jak město zemřelo, zemřelo jako člověk. Byla to agónie. Trvalo dlouho, než zemřelo, a bylo to pro mě bolestné. Ale nedalo se to zastavit," popisuje Pajevská, která se s pomocí manžela a dcery snaží zjistit, co bude dělat dál.