Merkelová: Islámský terorismus je pro Německo největší zkouškou

před 37 minutami

Islámský terorismus představuje největší zkoušku, kterou nyní Německo prochází. V novoročním projevu to řekne německá kancléřka Angela Merkelová. Německo podle ní děla vše, co je v jeho silách, aby zajistilo bezpečnost občanů. Text projevu, který se bude v televizi vysílat večer, s předstihem zveřejnila německá vláda. "Nejtěžší zkouškou je bezpochyby islámský terorismus, který má řadu let na mušce i nás Němce," uvádí Merkelová ve svém projevu. "Je obzvlášť trpké a odporné, když teroristické útoky páchají lidé, kteří v naší zemi údajně hledají ochranu," dodává. Merkelová v projevu rovněž upozorňuje, že je v zájmu Německa hrát vedoucí roli při řešení celoevropských problémů.

autor: ČTK