Měl porazit Trumpa, teď ale ztrácí. DeSantis naštval republikány postojem k otroctví

Do republikánských primárek, které rozhodnou, koho strana pošle do bitvy o Bílý dům, zbývá necelý půlrok. Jasným favoritem je bývalý prezident Donald Trump, jeho největší rival, floridský guvernér Ron DeSantis, se voliče snaží nalákat bojem proti progresivní levicové „woke“ politice. Jeho nedávný pokus obhajovat otroctví ale rozpoutal velké spory.

Ještě před několika měsíci se o DeSantisovi v amerických médiích spekulovalo jako o možném republikánském kandidátovi na prezidenta. Po loňské jasné obhajobě křesla floridského guvernéra to vypadalo, že má otec dvou dětí jasnou vizi, kam Republikánskou stranu dovést, a mohl by jako jeden z mála obstát proti Trumpovi, který je zatížen skandály a trestním stíháním.

Nové průzkumy ale ukazují, že DeSantis je sice mezi podporovateli strany oblíbený, ale na exprezidenta výrazně ztrácí. Zatímco Trumpa by nyní volilo 54 procent republikánů, guvernéra Floridy pouze 17. Ostatní kandidáti v celostátních průzkumech získali jen zlomek hlasů.

"Do DeSantise vkládám velké naděje, ale dokud tu bude Trump, pak je Trump jasná volba," popsal například pro deník The New York Times Daniel Brown, technik jaderné elektrárny v důchodu, který žije ve Virginii. Podobně jako on to vidí i další republikánští voliči. "Kdyby nekandidoval proti Trumpovi, byl by DeSantis mou první volbou," doplnil Stanton Strohmenger z Ohia.

I když Trumpa v prezidentských volbách v roce 2020 porazil Joe Biden, jeho podporovatelé věří, že má za dva roky v boji o Bílý dům šanci uspět. Všichni ostatní republikánští kandidáti tak za exprezidentem dalece zaostávají a zkoušejí nejrůznější způsoby, jak Trumpovi jeho věrné voliče odlákat.

Prospěšné otroctví

Ron DeSantis se rozhodl vsadit na ochranu rodiny a brojí proti takzvané "woke" ideologii, která klade důraz na práva menšin a razí levicově progresivní myšlenky. "Florida je stát, kde woke umírá," prohlásil slavnostně při svém znovuzvolení guvernérem.

Od té doby zavedl řadu zákonů, které limitují, jaké knihy mohou děti na školách číst, zakázal učit o menšinových sexuálních orientacích na základních školách a upravil také výuku afroamerické historie.

Právě nové školní osnovy pro základní školu vzbudily v posledních týdnech nejen na Floridě velký rozruch. DeSantis je sice nenapsal, nicméně je opakovaně na veřejnosti obhajoval, upozorňuje list Washington Post. Stojí v nich mimo jiné, že otroci během otroctví získali dovednosti a zkušenosti, které jim po osvobození pomohly se uživit.

"Otroctví nebyl program, který by učil prospěšným dovednostem," napsal na sociální síť Twitter (přejmenovanou na X) bývalý republikánský kongresman za stát Texas Will Hurd, syn černošského otce a bělošské matky. "Doslova ničilo lidskost a podřizovalo si lidi jako majetek, protože neměli žádná práva ani svobody."

Kritika od viceprezidentky i spolustraníků

Guvernér DeSantis však tvrdí, že za novými osnovami stojí odborníci a že Florida má jeden z nejlepších vzdělávacích systémů ve Spojených státech. Poté, co je zkritizovala i viceprezidentka Kamala Harrisová, ji vyzval k debatě.

"Neexistuje žádný kulatý stůl, žádná přednáška, žádné pozvání, které bychom přijali, k debatě o nepopiratelném faktu: otroctví nemělo žádné spásné vlastnosti," reagovala viceprezidentka.

DeSantisův postoj republikánští kolegové označili přímo za "zoufalý". Například floridský kongresman Matt Gaetz situaci vnímá jako snahu guvernéra upoutat na sebe pozornost uprostřed kampaně před primárkami.

Průzkumy nicméně naznačují, že to na voliče nejspíš působit nebude. Boj proti progresivním náladám ve společnosti pro ně není zdaleka tolik důležitý jako kontrola hranic a udržení práva a pořádku v amerických městech.

Ze svého rivala si dělá legraci i republikánský favorit Donald Trump. "Nemám rád termín 'woke'," řekl v červnu na předvolebním setkání s voliči. "Je to jen slovo, které nic neznamená - polovina lidí ho ani nedokáže definovat, neví, co to je."

Republikáni také poukazují, že DeSantis svými komentáři o otroctví ztrácí možnou podporu voličů ze stále početnějších etnických menšin, jejichž hlas může v prezidentském klání rozhodnout.

"Vyvolává to rozpaky," zhodnotila pro server Politico Diante Johnsonová, prezidentka Černošské konzervativní federace, která podporuje prezidentskou kampaň Donalda Trumpa. "Ron DeSantis není kandidátem černošských konzervativců, a to nám neustále, neustále dává najevo."