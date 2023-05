Soupeř, kterého se Trump bojí nejvíc. Guvernér DeSantis vtrhl do kampaně o Bílý dům

Guvernér amerického státu Florida Ron DeSantis zahájil souboj o nominaci Republikánské strany do amerických prezidentských voleb minutovým videem, v němž slibuje "velký americký comeback". DeSantis je považován za hlavního a podle některých komentářů jediného vážného konkurenta bývalého prezidenta Donalda Trumpa.

Čtyřiačtyřicetiletý DeSantis oznámil kandidaturu ve videu na Twitteru. Své prohlášení začal kritikou administrativy demokratického prezidenta Joea Bidena. "Úspěch je dosažitelný a za svobodu má cenu bojovat," řekl DeSantis a volal po "normalitě komunit a integritě institucí".

"Vše se musí řídit selským rozumem a my na Floridě jsme dokázali, že je to možné. Dali jsme přednost faktům před strachem, vzdělání před indoktrinací, právu a pořádku před nepokoji a nepořádkem," řekl ve videu DeSantis. Poslední záběr na videu pak vyzývá k finanční podpoře jeho kandidatury.

I’m running for president to lead our Great American Comeback. pic.twitter.com/YmkWkLaVDg — Ron DeSantis (@RonDeSantis) May 24, 2023

DeSantis je považován za hlavního a podle některých komentářů jediného vážného konkurenta bývalého prezidenta Donalda Trumpa v souboji o republikánskou nominaci. K Trumpovi má programově velmi blízko, podobný je i jeho politický styl. Vzděláním právník byl před nástupem do funkce guvernéra od roku 2013 jedním z kongresmanů za Floridu. Po studiích byl důstojníkem amerického námořnictva, sloužil v právním odboru. Zúčastnil se války v Iráku.

Guvernérem Floridy se stal v lednu 2019, když ve volbách na podzim 2018 svedl těsný souboj s demokratem Andrewem Gillumem. Zvítězil jako blízký spojenec prezidenta Trumpa, který jej také podporoval. Podruhé kandidoval ve volbách v roce 2022. V těch pak tehdy již jako populární guvernér porazil svého demokratického vyzyvatele Charlieho Crista.

Již v té době se o DeSantisovi hovořilo jako o budoucím kandidátovi v prezidentských volbách v roce 2024. Loni v listopadu se Trump v rozhovoru v televizi Fox pokusil DeSantise odradit od kandidatury. "Myslím, že by to od něho byla chyba. Myslím, že by se to (stranické) základně nelíbilo," řekl Trump a mimo jiné varoval, že by o politikovi zveřejnil nelichotivé informace. "Vím toho o něm víc než kdokoliv jiný - možná víc než jeho manželka," řekl Trump bez dalších podrobností. Později také DeSantise označil za "průměrného" guvernéra, kterému chybí "loajalita".

DeSantis dlouho s potvrzením vstupu do kampaně vyčkával, nicméně v zákulisí se připravoval a pořádal mítinky napříč USA. V porovnání s Trumpem se prezentuje jako efektivnější vůdce, jehož působení provází méně skandálů a více politických úspěchů. Trump svou kandidaturu oficiálně oznámil už v listopadu a poté stupňoval útoky na DeSantise, mimo jiné několikrát prohlásil, že bez jeho podpory by DeSantis v dnešní pozici vůbec nebyl. Ten se slovním soubojům s exprezidentem spíše vyhýbal, podle tisku ve snaze neznepřátelit si potenciální voliče.

Jako guvernér si DeSantis podle amerických médií získal mnoho příznivců "agresivní pravicovou politikou". Podle agentury AFP "proměnil stát, jehož je guvernérem, v laboratoř konzervativních myšlenek". Mimo jiné podporoval právo na nošení zbraně a vyjadřoval se proti zvyšování daní.

V čele třetího nejlidnatějšího státu USA se také zviditelnil odporem vůči pandemickým restrikcím (například donutil školy obnovit prezenční výuku a později jim zakázal vyžadovat nošení roušek) a řadou zákonů, kterými prosazuje priority voličského jádra republikánů od omezování práv sexuálních menšin a přístupu k jistým druhům zdravotní péče po uvolňování regulace zbraní, mimo jiné podepsal zákaz interrupcí po šestém týdnu těhotenství či různá omezení vyučování progresivistických názorů ve školách.

DeSantis také patří k republikánským guvernérům, kteří posílají migranty do demokratických měst na severu a východě země.

Italské kořeny

Ron DeSantis se narodil 14. září 1978 v Jacksonville na Floridě, všichni jeho prarodiče pocházejí z jižní Itálie. Absolvoval střední katolickou školu, poté studoval historii na prestižní Yaleově universitě. Následně vyučoval historii a trénoval baseball. Později absolvoval prestižní právnickou fakultu Harvardské univerzity.

Již během studií se stal důstojníkem amerického námořnictva a později začal působit jako vojenský žalobce, mimo jiné působil ve vojenské věznici Guantánamo. Později byl právním poradcem speciálních sil SEAL, například v irácké Fallúdži. Po návratu působil v různých státních právnických pozicích na Floridě. Z aktivní vojenské služby odešel v roce 2010. Poté, až do února 2019, sloužil v rezervě amerického námořnictva. Služba v námořnictvu mu skončila měsíc po jeho guvernérské inauguraci, kdy odešel do vojenského důchodu.

Do vysoké politiky vstoupil v roce 2012, kdy byl za floridský 6. kongresový obvod zvolen do Kongresu. Křeslo kongresmana obhájil i v letech 2014 a 2016. Jako kongresman byl kritikem Obamovy imigrační politiky. V Kongresu například předsedal podvýboru pro národní bezpečnost, byl členem výborů pro zahraniční záležitosti a pro soudnictví.

DeSantis je od roku 2010 ženatý, s manželkou Casey, bývalou televizní moderátorkou, mají tři děti. V roce 2011 vydal knihu Sny našich otců zakladatelů.

Video: Trump se ho bojí nejvíc. "Bojovat jsem teprve začal," říká DeSantis (10. 11. 2022)