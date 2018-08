Mattis: Další cvičení s Jižní Koreou rušit nebudeme, dobrou vůli jsme už ukázali

Některá velká cvičení byla pozastavena jako gesto dobré vůle vůči KLDR, připomněl ministr obrany.

Washington - Spojené státy se nechystají zrušit další vojenská cvičení s Jižní Koreou. Některá velká cvičení byla pozastavena jako gesto dobré vůle vůči KLDR, zatímco jiná pokračovala. Novinářům podle agentury Reuters potvrdil americký ministr obrany Jim Mattis.

Řekl také, že USA spolupracují se Saúdskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty na zpřesnění leteckých úderů v Jemenu. Reagoval tak na kritiku ze strany OSN kvůli vysokému počtu civilních obětí v zemi.

"Přikročili jsme k přerušení některých největších cvičení jako důkaz dobré vůle vyplývající ze singapurského summitu," řekl Mattis s poukazem na červnovou schůzku amerického prezidenta Donalda Trumpa se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem.

"V tuto chvíli nemáme v plánu rušit žádná další cvičení," řekl Mattis a dodal, že zatím nebylo rozhodnuto o velkých cvičeních v příštím roce.

Šéf Pentagonu se vyjádřil také k vojenskému působení USA v oblasti Blízkého východu. Uvedl například, že Spojené státy aktivně hovoří s Ruskem o používání chemických zbraní v Sýrii. Některá média totiž nedávno přinesla informaci, že Sýrie přemisťuje chemické zbraně do oblastí pod kontrolou povstalců. Americké ministerstvo zahraničí podle Mattise "aktivně komunikuje" s Ruskem s cílem takovému počínání zabránit.

Mattis dále prohlásil, že Spojené státy nezaznamenaly "bezcitnou lhostejnost" vůči nevinným obětem bojů vedených Saúdskou Arábií v Jemenu, ačkoli nová zpráva OSN hovoří o možných válečných zločinech, znásilňování a mučení ze strany koalice podporované i Washingtonem.

Mattis řekl, že USA se Saúdskou Arábií a SAE pracují na zlepšení zasahování cílů při leteckých úderech. Připustil, že k tragédiím dochází. Spojené státy však pracují na jejich ukončení tím, že neustále vyhodnocují spolupráci koalice. Cílem USA a koalice je podle něj "udržet lidskou cenu" spočívající v neúmyslném zabíjení nevinných na "absolutním minimu".

Experti OSN ve zprávě o Jemenu konstatovali, že některé akce mezinárodní koalice vedené Saúdskou Arábií by mohly být považovány za válečné zločiny, protože zasáhly velké množství civilistů. Šíitští povstalci však podle expertní zprávy civilisty ohrožují rovněž, a to raketovými útoky na Saúdskou Arábii či blokováním dodávek zboží do jemenského města Táiz a j mkaeho ostřelováním.