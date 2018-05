Americký ministr zahraničí Pompeo by se měl z KLDR vrátit i se třemi zadržovanými Američany

AKTUALIZOVÁNO před 14 minutami

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo, který dnes přicestoval do Severní Koreje, by se měl z cesty vrátit i s třemi Američany, kteří jsou v KLDR zadržováni. Informoval o tom podle agentury Jonhap zástupce kanceláře jihokorejského prezidenta. Potvrdil také, že Pompeo má v KLDR dojednat datum bezprecedentního setkání mezi severokorejským vůdcem Kim Čong-unem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který rovněž naznačil, že trojice Američanů by mohla být brzy propuštěna. Přesné datum ani místo chystaného setkání šéfa Bílého domu a severokorejského vůdce dosud nebylo oznámeno. "Očekáváme, že oznámí datum, čas a vězně," citovala agentura Jonhap jihokorejského funkcionáře.

autor: ČTK | před 2 hodinami