Matka umírala a prosila je: Rychle vypadněte. Děti odhalují, jak přežily 40 dní

Čtveřici domorodých dětí z Kolumbie, jejichž osud sledoval celý svět, v pátek nalezli záchranáři. Postupně se objevují první informace o tom, jakým způsobem mohly přežít 40 dní v drsných podmínkách amazonské džungle - včetně toho, jaká potravina je pravděpodobně udržela naživu nebo jak dlouho po havárii ještě žila jejich matka.

Čtyři sourozence, kteří se po pádu malého letadla ztratili v amazonské džungli, nalezla armáda po více než pěti týdnech nedaleko místa nehody. Na palubě havarovaného letounu se s nimi nacházela i jejich matka, další příbuzný a pilot. Všichni dospělí ale zemřeli nedlouho po nehodě a jejich mrtvá těla záchranáři objevili v troskách letounu. Děti ve věku jeden, čtyři, devět a 13 let pak zůstaly samy napospas nehostinnému pralesu.

První detaily o tom, jak strávily dlouhé týdny v džungli, odhalila třináctiletá Lesly svému otci Manuelu Ranoqueovi. "Jediná věc, kterou mi zatím objasnila, je, že ve skutečnosti její matka žila ještě čtyři dny," řekl Ranoque novinářům. Zraněná Magdalena Mucutuyová během toho, co umírala, údajně nabádala své potomky, aby od ní co nejrychleji doslova "vypadli" a vyhledali si pomoc.

Děti zatím kvůli svému zdravotnímu stavu nebyly schopné sdělit více informací - nabírají nyní síly ve vojenské nemocnici v hlavním městě Bogota. Když je vojenské jednotky v džungli nalezly, všechny z nich byly podvyživené a dehydrované. Podle úřadů jsou ale vyjma pár štípanců a odřenin v pořádku a mimo ohrožení života.

"Celkově je jejich stav přijatelný. Jsou mimo nebezpečí," konstatoval o víkendu kolumbijský ministr obrany Iván Velásquez. "Jsou trochu neklidné z toho, že kolem sebe vidí tolik lidí, ale zotavují se, trochu mluví. Je to velká radost je takhle vidět," dodal ministr na závěr návštěvy u jejich lůžka ve společnosti prezidenta Gustava Petra.

Zkušenosti z džungle

Všichni sourozenci pobývali podle záchranářů v době nálezu pohromadě. Nejstarší dívka Lesly prý v tu chvíli držela svého ročního sourozence v náručí a rozeběhla se k mužům se slovy, že "má hlad". "Jeden ze dvou kluků pak ležel na zemi. Vstal a řekl mi: 'Moje máma je mrtvá,'" vzpomínal na první okamžiky záchranář Nicolas Ordonez Gomes pro tamní televizní stanici RTVC. Chlapec pak podle jeho slov jen dodal, že teď chce hlavně "chleba a párek".

To, že děti tolik týdnů v divoké džungli přežily, bylo podle tamních médií zásluhou především třináctileté Lesly. Ta se umění přežít v džungli naučila od své babičky, napsala v pondělí agentura AFP. Sourozence také podle médií po nějaký čas na cestě doprovázel pes. Zatím není jasné, zda se jednalo o armádního psa Wilsona, který se ztratil v džungli a po němž vojáci stále pátrají.

V prvních dnech děti jedly podle kolumbijských vojenských jednotek hlavně maniokovou mouku, která se nacházela na palubě havarovaného letadla. K dispozici jí mohly mít až tři kilogramy, uvedl mluvčí jednotek Pedro Arnulfo Sánchez Suárez. Poté se pravděpodobně musely živit především semínky a ovocem, uvádí server BBC.

Sourozenci měli mimo jiné velké štěstí v tom, jaké období zrovna v džungli panovalo, podotkla pro BBC Astrid Cáceresová, vedoucí kolumbijského Institutu pro péči o rodinu. Džungle totiž podle jejích slov zrovna byla "ve žních", a děti tak mohly jíst velké množství ovoce, které tam právě rostlo.

Kolumbijské úřady také zdůrazňují, že děti zvládly pobýt tolik týdnů v džungli hlavně díky svému domorodému původu. "Přežití dětí je důkazem toho, že domorodí obyvatelé přírodu znají a mají k ní vztah. Je to pouto, kterému se naučili už v lůně matky," uvedla organizace indiánských národů Kolumbie (Opiac) ve svém prohlášení.

Pomohly stopy v džungli

Letadlo Cessna 206 se zřítilo nad amazonskou džunglí v Kolumbii 1. května. Žádný z dospělých nehodu nepřežil. Po dětech od té doby pátralo více než 100 vojáků v doprovodu psů a desítek domorodých dobrovolníků. Vývoj mise nazvané operace Naděje sledovala s napětím široká veřejnost. Během pátrání záchranáři nalezli různé stopy dětí - včetně provizorních přístřešků či zbytků snědeného ovoce.

"Udělali jsme vše, co bylo nutné, abychom nemožné učinili možným. Nasadili jsme satelity, nasadili jsme letadla, která shazovala jídlo a letáky," řekl generál Pedro Sánchez, velitel společného vojenského velitelství pro speciální operace na letecké základně v Bogotě.

Po přistání letadla s dětmi na ně v hlavním městě čekaly čtyři sanitky, které je odvezly do vojenské nemocnice. Prezident Petro, který osobně děti v sobotu u lůžka navštívil, uvedl, že jejich přežití "bude zapsáno do dějin" celé země. "Jsou to děti džungle a nyní jsou to děti Kolumbie," prohlásil Petro.