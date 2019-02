před 1 hodinou

Makedonie podepíše protokol o přistoupení do Severoatlantické aliance příští týden ve středu. Informovala o tom v pátek stanice Rádio Svobodná Evropa (RFE), která se odvolala na nejmenované zdroje NATO v Bruselu. Text protokolu byl schválen už v pondělí. Následně musí dokument během 12 až 14 měsíců ratifikovat parlamenty všech aliančních států. Podle makedonských médií Atény plánují, že tak jako první učiní řecký zákonodárný sbor, a to už v pátek 8. února. Vstup Makedonie do NATO umožnila loňská červnová dohoda s Řeckem řešící kompromisem dlouholetý spor těchto dvou zemí.