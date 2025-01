Od MAGA k MEGA, hlásá miliardář Musk. Evropané jsou ale k Trumpovi spíše skeptičtí

Americké hnutí MAGA by zřejmě rádo exportovalo svou značku do Evropy pod názvem MEGA. Elon Musk a někteří evropští lídři, včetně Viktora Orbána a Giorgie Meloniové, by si to přáli. Veřejnost na starém kontinentu je však zatím opatrná. Průzkumy naznačují, že evropští voliči sdílejí vůči návratu Donalda Trumpa do Bílého domu spíše pochybnosti než nadšení.

"Od MAGA k MEGA," napsal o víkendu Elon Musk na platformě X, a zaměřil tak pozornost více než 200 milionů svých sledujících na starý kontinent. MEGA je variace na zkratku trumpovského hesla Make America Great Again (Vraťme Americe její velikost), přičemž A jako Amerika nahrazuje E pro Evropu. Související Miliardáři se hrnou na Trumpovu inauguraci. Předhání se, kdo přispěje víc Musk se tím vrací k myšlence, kterou již opakovaně vyjádřil v minulosti, a tedy že Evropa by měla kráčet ve šlépějích politiky Donalda Trumpa. Takzvaný trumpismus charakterizuje mimo jiné důsledné potírání zločinu a nelegální migrace, zjednodušení úřednického aparátu a regulace, ale také výrazný akcent na národovectví, reálpolitiku v mezinárodních otázkách a odklon od boje proti klimatické změně či programů diverzity, rovnosti a inkluze. Tento pohled našel podporu u zástupců evropské konzervativní pravice, jako je například maďarský premiér Viktor Orbán, který se ke značce MEGA hlásil již loni v létě. "Evropská unie by měla mít kuráž k tomu, aby sledovala své vlastní zájmy jako za časů Kohla a Chiraca," napsal Orbán na sociální sítě​​. "Navraťme Evropě její velikost! #MEGA." Trumpově stylu vládnutí je nakloněná také italská premiérka Giorgia Meloniová. Ta spolupráci s novým americkým prezidentem prosazuje už delší dobu. Bílý dům přízeň opětuje, což dokazuje mimo jiné i skutečnost, že na pondělní Trumpově inauguraci byla Meloniová usazena na prominentním místě, jen dvě řady za bývalými americkými prezidenty, v malém půlkruhu přímo za místem, kde staronový šéf Bílého domu skládal přísahu. Meloniová, jež usiluje o zastavení nelegální migrace do Itálie, je považována za jednu z nejsilnějších lídryň v Evropě a zdá se, že její ambice nemusí končit na italských hranicích. Poté co se heslo MEGA začalo virálně šířit, získal pozornost i videozáznam jejího projevu, v němž navrhuje, aby se hlavním městem Evropské unie stal Řím místo Bruselu. "Hlavní město Evropské unie by nemělo být místo, kde je nejpohodlnější zřídit si kancelářské prostory, ale místo, které reprezentuje tisíciletou identitu," hřímá na videu Meloniová. Související Jihoafričan s operovaným nosem, který byl na pokraji krachu. Musk, jak ho neznáte Přehled Heslo MEGA ovšem zdaleka nevyvolává jen pozitivní reakce. "Evropa nepotřebuje vaše prázdné slogany ani váš model technologické oligarchie," reagoval na Muska bývalý europoslanec, Belgičan Guy Verhofstadt. "EU musí být bráněna před nacionalistickým populismem a 'ziskuchtivci', kteří podvracejí demokracii a dávají všanc solidaritu a pokrok, které ukazují opravdovou velikost Evropy," dodal. A není v tomto názoru sám. Evropská skepse vůči trumpismu se odráží i v nedávném průzkumu, který zveřejnila Evropská rada pro zahraniční vztahy. Ve vzorku jedenácti zemí EU očekává kladný přínos Trumpova návratu do Bílého domu pro svou zemi pouhých 22 procent Evropanů, zatímco 34 procent to vidí negativně. Ještě větší pesimismus panuje ve Velké Británii, kde více než polovina dotázaných věští záporné dopady nového prezidentství a pouhých 15 procent očekává přínos. Zbytek světa je ovšem naladěn odlišně. Čtyřiaosmdesát procent Indů věří, že Trump bude pro jejich zemi přínosem, stejně jako 61 procent respondentů ze Saúdské Arábie. V Rusku, Jihoafrické republice, Číně a Brazílii Trumpovi více občanů věří, než nevěří. Pozoruhodné jsou i výsledky z Ukrajiny, kde je nálada spíše rozpolcená, ale přesto optimističtější než v zemích EU a v Británii. Více než polovina dotázaných z Ukrajiny, která se už třetím rokem brání ruské agresi, zatím nemá jasno, jaký dopad by mohl Trump mít na jejich zemi, avšak ze zbývajících to vidí pozitivně 26 procent a negativně pouhých 20 procent. Kontrast je ještě výraznější u otázky, zda bude Trumpovo zvolení dobré, či špatné pro světový mír. Zde to Ukrajinci vidí výrazně lépe než občané ze zemí Evropské unie a z Británie. (EU11 na grafu značí souhrnné údaje pro následující země: Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Španělsko) Video: Žádný prezident neudělal co on. Mluví se o rozpadu USA, říká novinářka o Trumpově startu (21. 1. 2025) Spotlight News - Jana Ciglerová | Video: Oldřich Neumann