Miliardáři se hrnou na Trumpovu inauguraci. Předhání se, kdo přispěje víc

Trumpova pondělní inaugurace působí jako přehlídka nejbohatších Američanů. V prvních řadách vedle budoucích ministrů zasednou například Jeff Bezos, Mark Zuckerberg a samozřejmě Elon Musk. Trump už na svůj obřad obdržel dary ve výši více než 170 milionů dolarů, což je skoro třikrát více, než kolik dostal před čtyřmi lety jeho předchůdce Joe Biden.

Na inauguraci má přijet Shou Chew, generální ředitel TikToku. Ten je Trumpovi vděčný, že čerstvě zvrátil chystaný zákaz TikToku na půdě USA.

Se 170 miliony dolarů v inauguračním fondu překonal Trump hned dvě předešlé inaugurace dohromady (Joe Biden vybral 63 milionů, Barack Obama v roce 2009 "jen" 53 milionů). Kdo všechno přispěl? Třeba společnosti Boeing a Google darovaly každá na Trumpovu inauguraci po jednom milionu dolarů. Přidaly se tak na seznam hlavních dárců od technologických společností jako Google, Microsoft, Amazon či Meta. Částkou jednoho milionu Trumpa podpořily i velké automobilky jako Ford, General Motors nebo Toyota.

Mnoho z nich si za to vysloužilo pozvánku na inauguraci. Mark Zuckerberg dokonce pro Trumpa spolupořádá s republikánskými miliardáři speciální recepci. Podle zdrojů tiskové agentury Associated Press se má odehrát před inauguračním plesem. Podle komentátorů je za tím celkem zřejmá snaha o zalíbení se Trumpovi při důležitých politických rozhodnutích. "Jedno staré přísloví ve Washingtonu říká, že pokud nesedíte u stolu, jste na jídelním lístku. A cena za místo u stolu se neustále zvyšuje," řekl pro CNCB Michael Beckel z think-tanku Issue One.

To je pravděpodobně i jedním z důvodů, proč se má inaugurace zúčastnit Shou Chew, generální ředitel TikToku. Jeho aplikace je v USA doslova na hranici zákazu. Podle vlády a zákonodárců představuje bezpečnostní riziko - TikTok totiž vlastní čínská společnost ByteDance. Kongres v minulém roce schválil zákon, podle kterého musí společnost ByteDance prodat TikTok nečínské společnosti, nebo bude na půdě USA zakázán. Po aktuálním rozhodnutí Nejvyššího soudu USA by TikTok mohl být zakázán již tuto neděli. Trump však slíbil, že aplikaci po inauguraci zachrání. Podle právníků by mu měl zákon dát možnost do zákazu TikToku zasáhnout, píše deník New York Times.

Kontroverze kvůli zahraničním návštěvám

Trumpova inaugurace budí kontroverze kvůli zahraničním návštěvám. Inaugurace bývá zpravidla určena především domácím osobnostem. Trump ale pozval své přátele z celého světa. Můžeme tak očekávat italskou premiérku Giorgiu Meloniovou či argentinského prezidenta Javiera Mileiho, ale i nejrůznější opoziční politiky: Tina Chrupallu, spolupředsedu německé AfD, lídra kampaně za brexit Nigela Farage, neúspěšného kandidáta na francouzského prezidenta Érica Zemmoura nebo konzervativního polského expremiéra Mateusze Morawieckého. Nejpřekvapivější je ale účast čínského viceprezidenta Chan Čenga - zástupce komunistické velmoci se dosud nikdy inaugurace prezidenta USA nezúčastnil.

Ovšem šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová pozvánku nedostala, stejně jako český prezident Petr Pavel nebo premiér Petr Fiala. Na inauguraci naopak vyráží Motoristé sobě a zástupci hnutí ANO. V rámci evropské frakce Patrioté do Washingtonu letí lídr Motoristů Petr Macinka a europoslanec Filip Turek. Za hnutí ANO z Evropského parlamentu na inauguraci přiletí Klára Dostálová a Ondřej Knotek. Dorazí rovněž senátor za Přísahu Róbert Šlachta. Oficiálně budou ovšem Česko zastupovat velvyslanec Miroslav Stašek a poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar. Maďarský premiér Viktor Orbán pozvání dostal, ale nepřijede.

Z domácích významných politiků přijdou téměř všichni. Má dorazit plejáda bývalých prezidentů včetně odcházejícího Joea Bidena a jeho viceprezidentky a Trumpovy protikandidátky Kamaly Harrisové. Z osobních důvodů se nezúčastní Michelle Obamová, která nepřišla ani na nedávný pohřeb zesnulého prezidenta Jimmyho Cartera. Nezúčastní se rovněž významná politička z Demokratické strany a dlouholetá Trumpova sokyně Nancy Pelosiová. Nezdůvodnila, proč na inauguraci nedorazí. Nelze však přehlédnout dlouholeté osobní nepřátelství mezi bývalou předsedkyní Sněmovny reprezentantů a Donaldem Trumpem.

Deník Politico ovšem neočekává hromadnější bojkot Trumpovy inaugurace od demokratů, jako tomu bylo v roce 2017. Tehdy na Trumpovu inauguraci nepřišlo více než 50 zákonodárců Demokratické strany. Sám Donald Trump přitom porušil zavedená pravidla tím, když se před čtyřmi lety odmítl zúčastnit inaugurace Joea Bidena.