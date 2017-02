Maďarský soud potvrdil vězení migrantům z Iráku a Sýrie za nepokoje na hranicích

před 31 minutami

Tresty vězení potvrdil v úterý odvolací soud v maďarském Szegedu sedmi mužům z Iráku a Sýrie za účast na násilných nepokojích, které se odehrály na podzim 2015 na maďarsko-srbské hranici. Šest odsouzených už ale není v Maďarsku, odsouzeni byli v nepřítomnosti. Soud uznal muže vinnými z ilegálního překročení hranice. Každému uložil roční trest vězení a čtyřletý zákaz vstupu do Maďarska. Sedmému odsouzenému, který jako jediný v Maďarsku zůstává, soud o rok snížil tříleté vězení uložené v prvoinstančním řízení. Kromě toho mu na šest let zakázal vstup do země. Incident se odehrál 16. září na přechodu Röszke. Při násilnostech utrpělo zranění 15 policistů a přes 100 migrantů.

autor: ČTK