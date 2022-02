Macron a Putin u obřího stolu? Francouzi se prý báli o prezidentovo DNA

Když v pondělí přicestoval francouzský prezident Emmanuel Macron do Kremlu, odmítl se testovat ruským PCR testem na covid-19. Dva zdroje z Macronova okolí agentuře Reuters potvrdili, že se Francouzi báli, aby tím Rusové nezískali Macronovo DNA. Macron si proto musel povídat se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem o krizi kolem Ukrajiny u obřího stolu.

Dva státníci od sebe seděli na metry daleko, což vyvolalo satirické komentáře na sociálních sítích a spekulace, jakou zprávu tím Putin vysílá. Nyní přišli Francouzi s tvrzením, že Macron dostal na výběr: buď přijme test PCR provedený ruskými úřady a bude moct s Putinem jednat nablízko, nebo odmítne a bude muset dodržovat přísnější společenský odstup.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov potvrdil, že Macron test odmítl, a uvedl, že Rusko s tím nemělo problém, ale znamenalo to, že v zájmu ochrany zdraví kremelského vůdce je nutná šestimetrová vzdálenost od Putina. "Rusové nám řekli, že Putina musí držet v ‚přísné zdravotní bublině‘," uvedl agentuře Reuters zdroj z Macronova okolí.

Macron nicméně i "na dálku" Putinovi sdělil, že nová bezpečnostní architektura v Evropě by neměla stát na zákazu vstupu některých zemí do NATO. Narážel tím na ruský požadavek, aby se Severoatlantická aliance zavázala, že do svých řad Ukrajinu nepřijme. Putin Macrona zase varoval, že členství Ukrajiny v NATO by mohlo vést ke konfliktu mezi aliancí a Ruskem, pokud se Kyjev jako členská země aliance pokusí získat zpět poloostrov Krym a ostatní spojenecké země tak "vtáhne do války" s Ruskem.