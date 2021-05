Diktátor Lukašenko udeřil na poslední nezávislé médium. Zakázal i zprávy o protestech

Evropa zpřísňuje sankce proti běloruskému diktátorovi Alexandru Lukašenkovi. Jeho režim unesl z letadla Ryanairu novináře Ramana Prataseviče, stroj mířící z Atén do Vilniusu donutila stíhačka přistát v Minsku.

Únos a zatčení opozičníka Prataseviče je jednou z několika akcí, kterými diktátor upevňuje svoji absolutní kontrolu nad Běloruskem. Lukašenko proti svým kritikům a nezávislým médiím v posledních dnech výrazně přitvrzuje.

V pondělí podepsal zákon, který novinářům a komukoliv jinému zakazuje informovat v reálném čase o demonstracích a politických akcích, které nejsou povolené. Zakázané jsou přitom všechny manifestace namířené proti Lukašenkovi. V únoru například běloruský soud poslal na dva roky za mříže dvě redaktorky televizní stanice Belsat, které byly zadrženy přímo při natáčení reportáže o protestní akci.

Dalším nově podepsaným zákonem je nařízení, které zakazuje zveřejňovat průzkumy veřejného mínění kýmkoliv, kdo k tomu není oprávněný a nemá příslušné povolení od státu. Legislativa také nepovoluje občanům jiných zemí provozovat nebo vlastnit zpravodajské médium na území Běloruska.

Nově přijatá sada zákonů a opatření umožňuje generálnímu prokurátorovi rozhodnout o vypnutí elektronického média, pokud jeho vysílání nebo provoz ohrožují blíže nespecifikované státní zájmy. Dosud o tom mohl v Bělorusku rozhodnout jen soud. Lukašenko také může nyní omezit provoz "telekomunikačních sítí", pokud je ohrožena bezpečnost země.

Běloruský filmový režisér Aljaksaj Palujan, jehož film Odvaha získal zvláštní cenu za režii na festivalu dokumentů Jeden svět, mluvil v rozhovoru pro Aktuálně.cz o stále zmenšujícím se prostoru pro vyjadřování kritiky režimu v Bělorusku. Vlastně už podle něj žádný takový prostor neexistuje.

Podle něj lidé chtěli a chtějí dosáhnout změny nenásilnou a demokratickou cestou, ale režim má takovou povahu, že nenásilnou cestou to prostě nejde. "Cítím smutek, že ty protesty, to úžasné vzepětí bylo tak tvrdě potlačeno. Ale musím říci, že mě to nepřekvapilo. Věděl jsem, jak brutální je ve skutečnosti Lukašenkův režim a že udělá všechno pro to, aby se udržel. Je brutálnější a tvrdší než režim v Rusku," uvedl Palujan v rozhovoru přes Skype z německého Kasselu, kde nyní žije.

Tvrdou ránu nezávislým médiím zasadil Lukašenko minulý týden. Policie obsadila hlavní redakci a všechny regionální pobočky serveru tut.by a web vypnula. Tut.by byl cenným zdrojem nezávislých informací o demonstracích a protestech po srpnových zmanipulovaných prezidentských volbách, protože státní televize a státem dotované noviny o nich neinformovaly buď vůbec, nebo v propagandistickém duchu.

Ve státní televize nahradili protestující běloruské novináře Rusové, které vyslal Lukašenkovi na pomoc ruský televizní kanál Russia Today.

Dvanáct novinářů tut.by je ve vazbě, několik dalších je nezvěstných. Úřady oficiálně obvinily vedení serveru z daňových podvodů. "Je to v podstatě vražda našeho portálu. Tohle znamená konec," řekl jeden ze zakladatelů webu Arťom Šrajbman.

V desetimilionovém Bělorusku měl tento server obrovskou čtenost. Ještě letos v lednu evidoval čtyři miliony uživatelů a přes 225 milionů zhlédnutí.

Video: Bojím se o život Prataseviče, říká europoslankyně Gregorová