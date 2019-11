Loupež v drážďanské klenotnici: Jako Mission Impossible, míní ředitel. Stopy nejsou

V případu vykradené drážďanské klenotnice Grünes Gewölbe (Zelená klenba) nemají němečtí policisté zatím žádnou žhavou stopu, vycházejí ale z toho, že čin byl dobře připravený a že šlo o dílo profesionálů.

Od obyvatel Drážďan dostali policisté po výzvě téměř 100 tipů, které prověřují. Ačkoli zloději ukradli řadu vzácných předmětů, rozsah škod není zřejmě tak velký, jak se původně předpokládalo. Podle ředitele klenotnice brali zloději cenné předměty spíše nahodile. Ve středu se Rezidenční zámek otevře návštěvníkům, samotná klenotnice ale zůstane v dohledné době uzavřená.

Do přísně střežené klenotnice v pondělí před 05:00 pronikla dvojice neznámých pachatelů, kteří odcizili množství cenností. Do budovy Rezidenčního zámku, kde jsou sbírky vystaveny, se dostali oknem s mříží, v sále klenotnice pak sekyrou rozbili jednu z vitrín se šperky z 18. století a část jich ukradli.

Co přesně sebrali, stále není jasné, policie dnes zajišťovala stopy. Teprve odpoledne se do klenotnice poprvé nakrátko dostal její ředitel Dirk Syndram. "Z briliantové soupravy vzali velmi důležité šperky," řekl. Mezi ukradenými předměty jsou i zdobené nárameníky, velká diamantová brož nebo náhrdelník saské královny. "Menší části ale zůstaly," dodal Syndram. Podle něj to vypadá tak, že lupiči brali, co jim přišlo pod ruku. "Šlo spíš o to, co se třpytilo," řekl a dodal, že tak zřejmě nepracovali pro žádného sběratele se "speciálním zájmem".

Podle ředitele klenotnice postupovali zloději velmi profesionálně. "Věděli přesně, co dělají," řekl. "Bylo to skoro jako Mission Impossible," uvedl s odkazem na slavný hollywoodský film. Slabinou zabezpečení podle Syndrama byla vitrína. "Předpokládali jsme, že by člověk musel do skla bít sekyrou čtvrt hodiny, aby ji poškodil," řekl. Ve skutečnosti stačilo v pondělí zlodějům několik vteřin. "To, co nám dodavatel sliboval, nedodržel," postěžoval si ředitel Zelené klenby.

Prášek na zametení stop

Syndram také uvedl, že pachatelé některé exponáty postříkali bílým práškem, zřejmě takovým, jaký se používá k hašení, aby za sebou zametli stopy. Zasaženy jím byly perlové šperky a zatím není jasné, v jakém jsou stavu.

Už v pondělí byly zveřejněny fotografie deseti ukradených uměleckých předmětů. Dnes se ale ukázalo, že dva z nich pouze zapadly a na první pohled nebyly vidět. Celkem bylo cenných předmětů ve vitríně asi 100.

Také šéfka saských státních sbírek Marion Ackermannová dnes řekla, že v klenotnici "zůstalo více předmětů, než jsme si původně mysleli". Možná je podle ní dobře, že v době krádeže byla v klenotnici naprostá tma. "Tak se povedlo, že (zloději) celou řadu děl neodnesli," dodala.

"Pokud by svítilo světlo, určitě by vzali ještě některé další předměty," řekl šéf bezpečnosti muzea Michael John. Podle něj se ročně na zabezpečení Rezidenčního zámku vynaloží osm milionů eur (204 milionů Kč). John také dnes bránil vůči kritice pracovníky ostrahy, kteří podle něj udělali vše, co bylo v jejich silách.

Už v pondělí zástupci klenotnice hovořili o tom, že hodnotu ukradených předmětů nelze díky jejich jedinečnosti a historickému odkazu vyčíslit.

Policie se zatím mimo jiné snaží zajistit stopy DNA, což je ale složité v muzeu, které navštěvuje velké množství lidí.

Podle policistů zloději postupovali velmi profesionálně, dva při činu zaznamenala kamera, možná měli komplice. Zatím se vyšetřovatelům, kteří prověřují i desítky tipů od veřejnosti, podařilo potvrdit, že shořelé Audi A6, které našli v podzemní garáži v drážďanské čtvrti Pieschen, skutečně posloužilo pachatelům k útěku. Objevili v něm totiž nástroje použité při loupeži. Mají také za to, že s krádeží souvisí i požár elektrického rozvaděče pod Augustovým mostem. Kvůli němu v době činu nefungovalo u Rezidenčního zámku veřejné osvětlení.

Grünes Gewölbe, která nese název podle původního nátěru klenby, bývala klenotnicí saských kurfiřtů. K vidění tam jsou či byly mimo jiné jantarové předměty, stříbrné nádobí, výrobky ze slonoviny nebo zlatnická díla. K často zmiňovaným exponátům patří Mouřenín se smaragdovým stupínkem, soška osázená vedle smaragdů i rubíny, safíry či granáty.

