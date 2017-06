Londýnský terorista v Británii neúspěšně žádal o azyl, povolení dostal po sňatku se Skotkou

před 19 minutami

Jeden z teroristů, kteří mají na svědomí poslední útok v Londýně, žádal ve Velké Británii neúspěšně o azyl. Úřady jeho žádost zamítly, Rašíd Radván však právo k pobytu získal poté, co se v Irsku oženil se Skotkou. Získal tak platné doklady vydané státem Evropské unie, které mu zaručovaly právo k pobytu, práci či přístup k veřejným službám. Po svatbě zřejmě Irsko opustil a pobýval v Maroku.

Londýn - Rašíd Radván (v anglickém přepisu Rachid Redouane), kterého britská policie označila za jednoho ze tří teroristů z Londýna, ve Spojeném království neúspěšně žádal o azyl, přesto ale v zemi díky dokladům Evropské unie vydaným v Irsku mohl nadále žít. V úterý o tom informovala irská televize RTE. Atentátníci, které policie zastřelila, v sobotu zabili sedm lidí a dalších 48 zranili.

Radván, který žil na londýnském předměstí Barking a který se označoval za občana Maroka a Libye, se v Irsku v roce 2012 oženil. Podle médií se jeho ženou stala britská občanka, podle všeho Skotka.

Díky sňatku Radván získal právo k pobytu v EU, se kterým mohl požádat o povolení, aby směl v Británii po přestěhování z Irska zůstat. Irsko navíc spolu s Británií tvoří samostatnou zónu volného pohybu, která v obou zemích zaručuje i právo k pobytu, právo pracovat či přístup k veřejným službám.

Deník The Irish Time napsal, že Radván s udávaným věkem 30 let používal také jméno Rašíd Chadr (Rachid Elkhdar). Není známo, kdy do Irska přišel a ani jak dlouho v zemi žil. Podle deníku po svatbě Irsko opustil a před příchodem do Británie zřejmě pobýval v Maroku. V roce 2015 se krátce vrátil do Irska a poté ještě nejméně jednou, v zemi totiž byl ještě před třemi měsíci.