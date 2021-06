Novým izraelským premiérem bude Bennett, v koalici je poprvé i arabská strana

Lídr izraelské opozice Jair Lapid oznámil prezidentovi Reuvenovi Rivlinovi, že se mu podařilo sestavit vládní koalici. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na prezidentskou kancelář. V nové izraelské vládě bude premiérem šéf krajně pravicové strany Jamina (Pravice) Naftali Bennett.

Dohoda znamená konec dvanáctiletého období Benjamina Netanjahua na postu izraelského premiéra. Přišla jen krátce před koncem lhůty, kterou Netanjahuovi oponenti měli na vyjednávání o vládě, a podle agentury AP zabránila tomu, že by Izraeli hrozily páté parlamentní volby během pouhých dvou let. Ty poslední se konaly 23. března.

V koalici budou zastoupeny menší i středně velké strany napříč politickým spektrem. Vůbec poprvé v dějinách Izraele do ní vstupuje i uskupení zastupující arabskou menšinu. Podle agentury Reuters se Netanjahuův tábor pokusí v příštích dnech koalici připravit o velmi těsnou většinu, jakou v parlamentu má, a získat její poslance na svoji stranu.

Agentura DPA uvádí, že jako o pravděpodobném termínu, kdy by měla nová vláda složit přísahu, se mluví o 14. červnu, do té doby však musí vládu podpořit prostá většina ze 120členného parlamentu. Bennet však bude premiérem jen po asi dva roky, ve funkci ho má 27. srpna 2023 vystřídat Jair Lapid z centristické strany Ješ Atid. Do té doby se zřejmě ujme postu ministra zahraničí.