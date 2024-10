Ženy se v letadle porvaly o trumpovskou kšiltovku, let zpozdily o dvě hodiny

Let z Londýna do Texasu nabral dvě hodiny zpoždění, když policisté museli vyvést z letadla dvě ženy, které se popraly kvůli kšiltovce s nápisem podporujícím republikánského kandidáta na prezidenta USA Donalda Trumpa. O pondělním incidentu na letišti Heathrow ve středu informovala britská média.

Ženy ve věku okolo 40 a 60 let se potkaly na terminálu 5 před odletem do Austinu. Jedna z nich měla na hlavě červenou kšiltovku s Trumpovým sloganem Make America Great Again (udělat Ameriku znovu skvělou), druhá ji požádala, aby si ji sundala. Když to žena odmítla, přišly rány. Hádka pak pokračovala i na palubě letadla.

Obě ženy měly zaplacenou letenku ve vyšší třídě a dál se tam hádaly. Kapitán letadla na ně zavolal policii. Ženy si sprostě nadávaly ještě ve chvíli, kdy je policisté vyváděli z letadla. Nebyly zatčeny, ale byly vyslechnuty policií a obě se navzájem obvinily z ublížení na zdraví.

Let British Airways BA191 nakonec odletěl s dvouhodinovým zpožděním, ani jedna z žen nebyla na palubě.

"S blížícími se americkými prezidentskými volbami je napětí velmi vysoké. Posádka letadla si nemohla dovolit riskovat, že se ve výšce 30 000 stop strhne rvačka," řekl deníku The Sun zdroj z letiště Heathrow.