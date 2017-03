Lesk a bída života s Instagramem. Když je počet "lajků" důležitější než skutečný svět

před 1 hodinou

Patnáctiletá Annegien z Utrechtu má na svém účtu na Instagramu 672 tisíc fanoušků. Aby si je udržela, musí jim pravidelně nabízet nové fotografie. Kolik má "lajků", ji zajímá více než reálný svět. Její úspěch na sociálních sítích však ostře kontrastuje s jejím soukromím, v němž je samotářka, téměř bez přátel. Jak mladou teenagerku pohltila sociální síť, ukazuje dokument režisérky Mirjam Marksové Holka z Instagramu (The Girl of 672K), který je k vidění v rámci festivalu Jeden svět.

Praha - Je asi sedm hodin ráno a patnáctiletá studentka Annegien z nizozemského Utrechtu pomalu vstává do školy. Nestačí se ještě ani pořádně probudit a už bere do ruky chytrý telefon. Rychle kontroluje účet na Instagramu, kde publikuje své fotky.

Chce zjistit, jak se líbí její poslední fotka - kolik má "lajků" a jak ji lidé na síti komentují.

Na svůj nízký věk je Annegien hodně "úspěšná", její příspěvky sleduje na 672 tisíc příznivců.

Chytrý telefon je jejím nejdůležitějším společníkem, kterého přes den téměř nedá z ruky. Jak mladou teenagerku pohltil život na sociálních sítích, ukazuje dokument Holka z Instagramu (The Girl of 672K), který je k vidění v rámci festivalu Jeden svět.

Annegein je součástí "internetové generace". Mladých lidí, kteří z reálného života prchají na sociální sítě, jimž obětují stále více času.

Jen na Instagram se v současné době denně připojuje až 400 milionů lidí z celého světa. V Nizozemsku má pak tato aplikace, kterou v roce 2012 koupil Facebook, více než 720 000 uživatelů. Nejvíce jich je ve věku 15 až 19 let - tedy generace, do které spadá i Annegien.

Dokument Holka z Instagramu ukazuje, jaký vliv, ať už kladný či záporný, mohou mít sociální sítě na mladé lidi a jak vstupují do jejich životů.

Perfekcionistka na síti

Annegien tráví hodiny tím, že se sama fotí a fotky pak upravuje, aby vypadaly umělecky a měly neotřelý náboj. Je perfekcionistka a nijak se tím netají. "Na mých fotkách pózuji sama, protože nikdo se nechtěl fotit. Když je fotím, tak přesně vím, co hledám. Bylo by pro mě tedy těžké někomu vysvětlit, co přesně chci - nikdy bych nebyla na 100 procent spokojená," říká v dokumentu.

Fotky na Instagramu mají pro Annegien velký význam. Uvědomuje si, že se díky tomu hodně změnila - dříve byla dost stydlivá, teď jí ale nevadí třeba pózovat a fotit se na ulici.

"Jsem šťastná, když můžu vytvářet fotky. Je to, jako byste vstoupili do jiného světa. Můžete naplno využít svoji představivost," říká Annegien, která na Instagramu vystupuje pod přezdívkou fetching tigerss.

Focení a Instagram jsou pro ni zároveň i formou úniku. "Je pro mě hodně nové, že si lidé najednou myslí, že jsem zajímavá. Nikdy jsem totiž nebyla nějak zajímavá," myslí si dívka.

Dilema: dát se na reklamu, nebo ne?

Jenže život s Instagramem nemá jen pozitiva. Sama Annegien si uvědomuje úskalí života na sociálních sítích. Otevřeně přiznává, že Instagram ji někdy i svazuje. Musí dát na síť fotku nejméně každé tři dny - jinak jí hrozí, že přijde o své příznivce. Často tak "musí" přidat fotku, se kterou není tolik spokojená.

Na Instagramu hrozí ale i vážnější rizika. Nizozemsko například minulý rok řešilo žalobu jedné matky. Na Instagramu totiž někdo založil účet s celým jménem její dcery, který byl plný nahých fotek. Účet ale její dcery ve skutečnosti nebyl. Podle matky jej spravovala zřejmě skupina mladých lidí, která její dceru v minulosti šikanovala. Podobné případy zneužití identity na Instagramu přitom nejsou ve světě ničím neobvyklým.

Z Instagramu na YouTube?

Úspěch na sociálních sítích s sebou přináší i řadu otázek. "Mám dilema, jestli si tím chci vydělávat peníze, nebo ne. Vím, že bych jedním klikem vydělala tisíce, reklamy jsou největším zdrojem příjmu on-line," vysvětluje Annegien. Jenže z toho nemá dobrý pocit.

Nyní dostala nabídku od internetové televize Mediakraft, aby místo fotek začala i pravidelně točit videa na YouTube. Tím by se jí razantně zvýšila sledovanost a současně by si mohla vydělat velké finanční částky.

Právě lidé, kteří točí na YouTube, mají často početnou základnu fanoušků také na Instagramu. Obě sítě jim tak slouží jako více než slušný přivýdělek. Těm největším šťastlivcům může jedna fotka na Instagramu, na které se objeví reklamní produkt nějaké firmy, vydělat 500 tisíc nebo i dva a půl milionu korun.

Z nizozemských účtů na Instagramu vyniká například osmadvacetiletá módní blogerka a rodačka z Amsterdamu Negin Mirsalehi, kterou sleduje více než 3,8 milionu lidí. Byla vůbec jedním z prvních obyvatel Nizozemska, kteří se na Instagram připojili.

Jenže Annegien se spíše ostýchá. Fotky jí dávají volnost, kterou by na YouTube nejspíš nikdy nemohla mít.

autor: Simone Radačičová