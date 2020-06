Lékaři bez hranic končí v kábulské porodnici, kde ozbrojenci zabili matky a děti

Humanitární organizace Lékaři bez hranic (MSF) dnes oznámila, že končí své aktivity v porodnici v Kábulu, která se letos v květnu stala terčem útoku ozbrojenců. Zahynulo při něm 25 lidí včetně 16 matek a dvou dětí. MSF o tom informovala v prohlášení zaslaném médiím.

"Věděli jsme, že naše přítomnost v nemocnici nese rizika, ale nemohli jsme uvěřit, že by někdo využil naprosté bezbrannosti žen chystajících se rodit, aby je spolu s jejich dětmi vyvraždil. Ale stalo se," řekl ředitel organizace Thierry Allafort-Duverger.

"Dnes musíme čelit realitě: vyšší zdi a silnější bezpečnostní dveře nezabrání tomu, aby se podobné otřesné útoky neopakovaly. Kdybychom zůstali, znamenalo by to, že při naší práci musíme počítat s takovouto ztrátou životů, a to je nepřijatelné," dodal.

Jen v loňském roce se v napadené porodnici narodilo 16 000 dětí a patřila k největším projektům MSF tohoto typu na světě, uvedla agentura AFP.

Dvanáctého května tři ozbrojenci zaútočili na porodnici vedenou MSF v nemocnici ve čtvrti na západě Kábulu, kterou obývají příslušníci šíitské etnické menšiny Hazárů. K útoku, který šokoval celou zemi, se nikdo nepřihlásil. Spojené státy připsaly odpovědnost teroristické skupině Islámský stát, která v minulých letech provedla několik útoků proti Hazárům.

Lékaři bez hranic se nyní snaží poskytnout podporu personálu, pomoci rodinám zabitých pacientek a hledají způsob, jak podpořit místní iniciativy s cílem zlepšit přístup obyvatel ke zdravotní péči. Zachovají také své zdravotnické programy v dalších pěti afghánských provinciích.

Za posledních 16 let bylo v Afghánistánu zabito 70 zaměstnanců a pacientů Lékařů bez hranic. V roce 2004 bylo zavražděno pět zaměstnanců organizace v provincii Badghís. Americké bombardování nemocnice Lékařů bez hranic v Kunduzu v roce 2015 připravilo o život 42 lidí.

Video: Útok na porodnici v Kábulu