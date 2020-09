Podle nejhoršího scénáře: Ledovce tají mnohem rychleji, než si vědci mohli představit

Tání ledových příkrovů v Grónsku a na Antarktidě odpovídá nejhoršímu možnému scénáři Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC) ohledně zvyšování hladiny oceánů. Vyplývá to z nové studie publikované v magazínu Nature Climate Change, podle níž ledovce z Grónska a Antarktidy zvedly hladinu oceánů od roku 1992 o takřka 1,8 centimetru.

"Ačkoliv jsme předpokládali, že ledovcové příkrovy budou v reakci na oteplování oceánů a atmosféry přicházet o čím dál větší množství ledu, tak nakonec tají mnohem rychleji, než jsme si mohli představit," upozorňuje Tom Slater ze Střediska pro polární pozorování a modelování na Univerzitě v Leedsu, jenž je hlavním autorem studie. "Tání překonává klimatické modely, které používáme, a hrozí, že nebudeme připraveni na rizika spojená s rostoucí hladinou oceánů," dodal.

Studie srovnává poslední výsledky satelitního monitorování ledových příkrovů a projekce klimatických modelů. "Satelitní pozorování nám neříkají pouze to, kolik ledu se ztratilo, ale pomáhají nám také identifikovat a pochopit, které části Antarktidy a Grónska o led přicházejí. A během jakého procesu se tak děje," podotkl Slater.

Vědci začali systematicky monitorovat tání pevninských ledových příkrovů na počátku 90. let minulého století. Od roku 1992 do roku 2017 přišly Grónsko a Antarktida dohromady o 6,4 bilionu tun ledu, což zvedlo hladinu oceánů o téměř 1,8 centimetru.

Poslední měření ukazují, že hladina světových oceánů se zvyšuje o čtyři milimetry ročně. Pokud bude toto tempo pokračovat, zvýší se hladina oceánů do konce století o dalších 17 centimetrů, upozorňuje s odkazem na studii Evropská kosmická agentura (ESA). Nastala-li by tato varianta, dalších 16 milionů lidí žijících na pobřežích by ohrožovaly pravidelné povodně.

"Voda nestoupá jen kvůli Antarktidě a Grónsku. V nedávných letech začaly tát nebo zcela zmizely tisíce menších ledovců. Viděli jsme to například u ledovce Ok na Islandu, jenž byl prohlášen 'mrtvým' v roce 2014. To znamená, že tání ledovců se nyní stalo hlavním přispěvatelem k rostoucí hladině oceánů," podotkla Ruth Mottramová z Dánského meteorologického ústavu, jenž se na studii podílel.

