Kulka mu prolétla skrz helmu. Ukrajinský voják se podruhé narodil

Ve věku 91 let zemřel sovětský disident Viktor Fajnberg - jeden z "osmi statečných", kteří v srpnu 1968 protestovali na moskevském Rudém náměstí proti invazi vojsk Varšavské smlouvy vedené SSSR do Československa. Na svém webu to v úterý napsala stanice Rádio Svoboda, která se odvolává na jeho děti. České ministerstvo zahraničí v reakci na zprávu o Fajnbergově úmrtí vyjádřilo "hluboký zármutek". Jeho odkaz je i v dnešní pohnuté době stále aktuální, píše resort zahraničí na Twitteru.

Rádio Svoboda konkrétní informace k Fajnbergově úmrtí neposkytlo, na svém webu nabízí odkaz na facebookový profil k dokumentárnímu filmu, který o někdejším sovětském disidentovi natočili Kirill a Ksenija Sacharnovovi. "První nenahraditelná ztráta tohoto roku. Druhého ledna ráno nás opustil Viktor Fajnberg," uvádí se v příspěvku páru, který cituje Fajnbergovu dceru. Pohřeb se podle nich bude konat ve čtvrtek v Izraeli.