Moskva se mění ve válečnou pevnost. Chrání ji "superzbraň", kterou zostudil HIMARS

Kreml pokračuje v rozmisťování systémů protivzdušné obrany v několika lokalitách Moskvy, upozorňuje ruský investigativní portál The Insider. Podle jeho zjištění se v metropoli kvůli potřebám ministerstva obrany intenzivně kácí lesy i stromy v parcích. Jen v okrese Pečatniki padlo v chráněné přírodní rezervaci zhruba 100 hektarů lesa.

V ruské metropoli dochází pro potřeby ministerstva obrany k intenzivnímu kácení lesů i parků. | Video: Reuters, The Insider

První zprávy o nových stanovištích protivzdušné obrany v ruské metropoli se objevily počátkem roku. Na sociálních sítích se objevila videa a fotografie odpalovacího zařízení Pancir-S1 na budově ministerstva obrany nebo poblíž sídla ruského prezidenta Vladimira Putina za Moskvou. Raketové systémy S-300 se podle snímků brzy objevily i jinde ve městě či v jeho okolí.

Rusko je už více než rok ve válce s Ukrajinou, kterou jeho vojska napadla loni 24. února. Přestože zpočátku ruští představitelé o válce nemluvili a konflikt nazývali "speciální vojenskou operací", trvají boje dosud. Kreml musel mobilizovat vojáky v záloze a v několika případech čelil útokům na ruském území.

Investigativní portál The Insider nyní popsal, jak v posledních dvou měsících pokračovalo posilování protivzdušné obrany hlavního města. I to, že v mnoha lokalitách přineslo intenzivní kácení a ničení krajiny. Vyvolalo to obavy z dopadů na životní prostředí i z ohrožení bezpečí obyvatel.

Například na polích Timirjazevovy zemědělské univerzity začala příprava na umístění čtyř odpalovacích zařízení již 31. prosince. Ministerstvo obrany přitom oficiální informace nezveřejnilo. Prostranství vojáci vylili asfaltem, místní o tom mohli získat informace jen na výslovnou žádost, uvádí portál.

Nejbližší obytný dům je od plochy pro odpalovací zařízení proti letadlům, vrtulníkům či raketám vzdálený pouhých 200 metrů. "Ráno vejdu do kuchyně a ze všeho nejdřív zkontroluju, co se na pokusných polích děje. Snažím se na to špatné nemyslet," svěřil se reportérům jeden z obyvatel domu.

Další areál vyrostl v lokalitě Losí ostrov na severovýchodě Moskvy. Instalace systému S-400 tu vyvolala pobouření ekologů i místních obyvatel. Ve zdejší přísně chráněné oblasti mohou úpravy probíhat jen za jasně daných podmínek. Úřady ale intenzivní odlesnění nekomentovaly, uvedly pouze, že vše bylo provedeno "za účelem zajištění národní bezpečnosti a obrany Ruské federace".

Hrozba pro kostel

Největší škody a také nejbouřlivější diskuse vyvolaly stavební práce v obvodu Pečatniki na jihovýchodě Moskvy, blízko areálu Kolomenskoje s kostelem zapsaným na seznamu památek UNESCO. Úřady tu nechaly vykácet asi 100 hektarů lesa, což odpovídá 22násobku rozlohy Václavského náměstí. Práce podle svědků probíhaly ve dne v noci. Kácení trvalo týden a během dalších pár dnů stihli dělníci pokácené stromy zpracovat.

Podle místních teď hrozí, že kostel bude kvůli úpravám v bezprostředním okolí ze seznamu světového kulturního dědictví vymazán. Moskvané podle zjištění portálu zaslali stovky stížností, v nichž žádali úřady o sdělení důvodu kácení tak velké lesní plochy. Žádné oficiální odpovědi se jim ale nedostalo. Podle slov jednoho z místních policie obyvatele varovala, aby do věci vůbec nezasahovali.

Další místo pro protivzdušnou obranu se objevilo v lesoparku Izmajlovsky, kde se koncem ledna začalo kácet pouhých 500 metrů od stanice metra. Dělníci tu zlikvidovali desítky vzácných modřínů starých až 50 let. V oblasti Nové Moskvy se zase obrana usídlila na jednom z největších smetišť v Evropě.

Pro obyvatelstvo nebezpečné

Ruské ministerstvo obrany aktivity oficiálně nekomentovalo. Analytici se ale domnívají, že jde o přípravu na možný vzdušný útok. Umístění zbraňových systémů ve městech je ale podle expertů kvůli vysokým rizikům pro obyvatele přinejmenším nebezpečné, připomíná The Insider.

"Pokud Rusko nezavedlo stanné právo, je rozmístění systémů ve městě, zejména v centru, porušením bezpečnostních předpisů," komentoval pro portál vojenský expert Alexander Kovalenko. "Může dojít k neřízeným startům a dalším nouzovým situacím. Pro obyvatelstvo je to nebezpečné," sdělil.

O systémech S-400, které ruské vedení v Moskvě v největší míře nasazuje, mluví tamní vojáci i politici jako o nejvýkonnějších a nejpokročilejších zbraních. Vzdušné cíle, například velká letadla, dokážou zachytit až na vzdálenost 600 kilometrů. Proti americkým salvovým raketometům HIMARS, díky nimž Ukrajina úspěšně napadá ruské sklady zbraní a paliva i daleko za frontovou linií, ale účinné nejsou.

"Systémy S-400 nejsou proti HIMARS efektivní, protože na to nejsou určeny. Rusové by potřebovali něco jako izraelský systém Iron Dome, který si poradí s malými objekty. Je možné, že občas se jim povede raketu sestřelit, ale to je spíš otázka štěstí a vzácný případ. V tuto chvíli proti HIMARS nemá ruská armáda žádnou spolehlivou obranu," uvedl pro Aktuálně.cz v loňském roce vojenský analytik Lukáš Visingr.