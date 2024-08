"Hluboce znepokojivé." Kreml po vpádu Ukrajinců nalévá do Rusů novou realitu

Kreml předpokládá, že po vpádu Ukrajinců mohou bojové akce v Kurské oblasti trvat podle optimistického scénáře několik měsíců. Ruský opoziční server Meduza, sídlící v Lotyšsku, získal informace od zdrojů blízkých okolí Vladimira Putina, který nyní připravuje Rusy na "nový normál", kdy část jejich území budou ovládat Ukrajinci.

Bezprostředně po zahájení ukrajinské operace v ruské Kurské oblasti 6. srpna dostaly ruské elity šok. "Za dva týdny opadl a na situaci si zvykly," sdělily Meduze dva zdroje blízké ruské prezidentské administrativě. Zpočátku nebylo podle nich jasné, jaké síly se na vpádu podílejí a jak dlouho bude trvat.

"Teď už to chápeme, což je vždycky snazší. Od regionálních center jsou (Ukrajinci) daleko. Nicméně samotný fakt, že vstoupili na území Ruské federace a převzali kontrolu nad vesnicemi, je nový a hluboce znepokojující vývoj," sdělil ruskému opozičnímu serveru jeden z kremelských zdrojů.

Podle průzkumu je Rusů znepokojených touto situací už 45 procent. Kreml považuje tato čísla za poměrně vysoká a doufá v jejich rychlý pokles. "Během šoku, a tohle šok určitě byl, vždycky dochází ke skokům [v sociologických ukazatelích], pak si lidé zvyknou a vše se uklidní. Co se dělo během Prigožinovy vzpoury, mobilizace a na začátku války? Ale všechno se usadilo," řekl Meduze jeden z kremelských zdrojů.

Aby Kreml rychle zmírnil obavy veřejnosti, využívá propagandu, která má Rusy připravit na život v nové realitě a novém normálu. "Je nutné, aby lidé neviděli to, co se děje, jako odchylku, ale jako novou normu, i když dočasnou. Má to působit uklidňujícím dojmem. Je těžké existovat v odchylce od normy. Je snazší existovat v normě, byť nové," popsal logiku spolupracovník Sergeje Kirijenka, který je nazývaný "kremelským carem vnitřní politiky".

Propagandisté nyní předkládají obyčejným Rusům následující realitu: nepřítel skutečně pronikl na ruské území, čeká ho nevyhnutelná porážka, nicméně znovudobytí území si vyžádá čas, takže Rusové musí počkat. Současně občany vybízejí, aby šok přetavili v pozitivní činy, například aby se zapojili do sbírek pomoci pro Kurskou oblast.

Obecně jsou však všichni úředníci, s nimiž "Meduza" hovořila, přesvědčeni, že boje v Kurské oblasti mohou trvat několik měsíců. Jeden z respondentů blízkých vládě upřesňuje, že toto hodnocení je "docela optimistické - pokud vše vyjde".

Hovoří se i o možné další mobilizaci, ke které by mohlo dojít ještě tento rok. "To ale nebude mít kdo pracovat," vysvětlil Meduze jeden ze zdrojů, který zároveň neví, nakolik nejvyšší vedení bude takovým argumentům naslouchat. Propaganda už totiž začíná pracovat s narativem, že vytlačovat Ukrajince by měli jít branci, kteří i "když se zúčastní bojů, budou v bezpečí".

