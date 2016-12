Alžběta II. věnovala své vánoční poselství obyčejným lidem, kteří dělají neobyčejné věci

AKTUALIZOVÁNO před 14 minutami

Téměř po 30 letech se nebude královna Alžběta II. účastnit tradiční vánoční mše v kostele v Sandringhamu v hrabství Norfolk, kde s rodinou slaví Vánoce. Panovnice účast musela odřeknout kvůli silnému nachlazení, se kterým se potýká.

Britská královna Alžběta II. se v neděli neúčastnila tradiční vánoční mše kvůli silnému nachlazení. Oznámil to mluvčí Buckinghamského paláce. Je to poprvé po téměř 30 letech, co královna na mši chybí, napsala agentura Reuters.

V tradičním vánočním poselství vyzdvihla "obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci". Právě tito lidé jsou pro ni prý velkou inspirací a dodávají jí sílu. Projev byl nahraný předem.

"Občas se domníváme, že problémy světa jsou příliš velké, abychom s nimi mohli pomoci. My sami nedokážeme ukončit války či skoncovat s nespravedlností, ale tisíce malých dobrých činů mohou celkově dosáhnout víc, než si umíme představit," prohlásila.

Královna přitom složila hold dobrovolníkům, pečovatelům či komunitním pracovníkům, kteří jsou "neopěvovanými hrdiny, jejichž tichá oddanost práci je činí mimořádnými". Ocenila rovněž britské sportovce, kteří se zúčastnili letní olympiády v Brazílii, či zaměstnance letecké záchranné služby v Cambridgi, u které působí i její vnuk princ William.

Devadesátiletá královna, která je v současnosti nejdéle panujícím monarchou na světě, a její pětadevadesátiletý manžel tradičně tráví Vánoce s dalšími členy rodiny ve venkovské rezidenci v Sandringhamu v hrabství Norfolk na východě Anglie. Tam se také pravidelně účastní mše v místním kostele.

Letos královna s manželem odcestovali do Sandringhamu se zpožděním, protože oba se potýkají s nachlazením. Místo aby jeli vlakem, letěli vrtulníkem. Královský palác uvedl, že se Alžběta II. stále zotavuje z nachlazení a na mši nepřijde.

