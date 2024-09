Slováci se složili na nové médium. Přes noc poslali vyhozenému novináři miliony

Slovenský novinář Michal Kovačič rozjíždí vlastní médium. S projektem 360° přichází dva měsíce poté, co dostal výpověď z televize Markíza. V neděli večer spustil internetovou sbírku, která má projekt finančně podpořit. A zatím se jí velmi daří. První cíl splnila už během prvního dne od spuštění. V pondělí odpoledne dosáhla na 300 tisíc eur (7,5 milionu korun).

"Chceme nahradit to, co mizí z televizí. Kritická politika, investigativa, vysvětlování kauz," oznámil Kovačič své plány den poté, co mu uplynula dvouměsíční výpovědní lhůta z televize Markíza. Dostal ji v červnu, přestože s ní nesouhlasily tamní odbory, které sám vedl a které založili redaktoři nespokojení s tlaky vedení televize na redakci zpravodajství.

Kovačič chce projekt financovat skrze veřejnou sbírku, kterou spustil na crowdfundingové platformě Donio.sk. Hned po třech hodinách dosáhl prvních dvou cílů, když vybral přes sto tisíc eur (více než 2,5 milionu korun). Na spuštění média bude potřebovat celkem nejméně 500 tisíc eur (přes 12,6 milionu korun), řekl Denníku N. V pondělí odpoledne projekt splnil další milník - 300 tisíc eur (7,5 milionu korun). Kovačič avizoval, že po jeho dosažení bude moci zpracovávat reportáže z parlamentu a vlády.

Web, který bude přinášet videoobsah, spustí 17. listopadu. Kovačič bude s kolegy připravovat hodinové debaty, ale i několikaminutové reportáže či videa vysvětlující kauzy. Projekt se má zaměřit také na investigativu.

Ke Kovačičově mediálnímu projektu se připojí další dva televizní redaktoři Adel Ghannam a Barbora Šišoláková. Ghannam oznámil svůj konec v Markíze před pár dny. Jménem nespokojených redaktorů se tam také účastnil jednání s vedením televize. Šišoláková pracovala do minulého týdne ve Slovenské televizi a rozhlasu (STVR), kterou na vlastní rozhodnutí opustila. Vedení podle ní zpochybňovalo její práci a nepřiměřeně zasahovalo do reportáží.

"Odcházím, protože po změnách ve vedení se tam nedá pracovat tak jako dříve. Na obsah ve zpravodajství se dívá přísněji, opatrněji a nejednou se upravuje," upřesnila na svých sociálních sítích. Veřejně popsala, jak jí v televizi vykrátili reportáž o ministrovi životního prostředí za Slovenskou národní stranu Tomáši Tarabovi.

STVR vznikla v červenci na základě zákona, který zrušil dosavadní veřejnoprávní stanici Rozhlas a televizi Slovenska. Předčasně tak skončil i tehdejší generální ředitel Ľuboš Machaj. Opozice i nespokojení zaměstnanci televize označili zákon za prostředek, kterým chce vládní koalice Roberta Fica veřejnoprávní médium ovládnout.

Redakce nového projektu bude mít celkem osm členů. Kovačič vedle vedení zastřeší jako moderátor duely a debaty, rozhovory a reportáže připraví Ghannam. Investigativu bude mít na starosti Šišoláková. Ostatní se budou soustředit na technickou část vysílání a produkci.

Kovačič dostal výpověď ze slovenské televize Markíza po šestnácti letech. Odchod podle něj nebyl konzultován s odbory, což považuje za nezákonné. Patřil mezi nejznámější tváře soukromé televize. Skončil poté, co v květnu v živém vysílání svého pořadu Na tělo promluvil o tlacích v televizi ze strany vedení a s odkazem na dění v sousedním Maďarsku pod premiérem Viktorem Orbánem varoval před orbanizací slovenských médií. Po tomto vystoupení televize stáhla moderátora z vysílání a pořad Na tělo předčasně před letními prázdninami ukončila. Tvrdila, že Kovačič zneužil televizní vysílání.

V dalších rozhovorech novinář podrobněji popsal poměry v televizi, kvůli kterým se bouřila zpravodajská redakce. V rozhovoru pro Respekt zmiňoval pokus vedení televize zabránit rozhovoru s tehdejším speciálním prokurátorem Danielem Lipšicem v době, kdy parlament jednal o novele trestního zákona a rušení Úřadu speciální prokuratury.

Markíza tehdy ve sporech s redaktory argumentovala tím, že se řídí zásadami Redakční rady skupiny CME, vlastníka Markízy, pro objektivní, nestranné a věcné zpravodajství.

