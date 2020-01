Naši lidé nemůžou do práce, výroba stojí. České firmy v Číně ovlivňuje šíření viru

Tkaninové potrubí, které rozvádí čerstvý vzduch po sportovních halách i restauracích, vyrábí firma Zdeňka Příhody z Hlinska. Jednu továrnu má Příhoda i poblíž čínské Šanghaje. A nyní se stejně jako další české firmy potýká s rozšířením nákazy koronaviru. Tu lékaři do čtvrtka prokázali už u víc než osmi tisíc lidí, 170 už jich zemřelo.

"Někteří naši čínští zaměstnanci odjeli na oslavy čínského nového roku domů do provincie Chu-pej a teď se nemůžou vrátit do práce," vysvětluje příčiny výpadku ve výrobě Příhoda. V Chu-peji se nachází jedenáctimilionové město Wu-chan, odkud se virus šíří dál do světa.

"Přímo ve Wu-chanu máme pět obchodníků, ti jsou úplně odříznuti od světa," říká český podnikatel. Svou technologii vyváží a instaluje i ve Spojených státech nebo Saúdské Arábii. Wu-chan je významné byznysové centrum centrální Číny s velkým zastoupením zahraničních firem.

Příhoda říká, že jeho firma výrobu, kterou pozdrželo šíření koronaviru, nahradí dodávkami z Česka. "Na výsledcích čínské výroby se to ale projeví. Minimálně týden máme skluz, čekáme, co se stane příští týden. Já nevěřím, že se do práce jen tak dostanou," dodává majitel stejnojmenné společnosti.

Podnikatel Příhoda měl do Číny služebně odcestovat příští týden, cestu si ale rozmyslel. Podobně se rozhodli také zástupci Škoda Auto. "Služební cesty do Číny jsou posunuty. Toto rozhodnutí bude platit do odvolání," vysvětluje deníku Aktuálně.cz vedoucí komunikace společnosti Tomáš Kotera. Mladoboleslavská automobilka působí na čínském trhu 13 let a je to její největší odbytiště.

Koncern Volkswagen, do kterého Škoda patří, v Číně provozuje víc než dvě desítky výrobních závodů, auta značky Škoda ale vyrábí jen v tom v Šanghaji. Nejlidnatější město země je od Wu-chanu vzdálené 800 kilometrů. Podle Kotery firma v tuto chvíli nemá v Číně žádného zaměstnance kromě těch, kteří tam byli vysláni již dříve. "Jejich evakuaci v současné době neplánujeme," dodává.

Vyhýbejte se kontaktu s nemocnými

Přímo ve Wu-chanu má tři kanceláře také dopravní a logistická společnost GEFCO. "Situaci bedlivě sledujeme. Pokyny našim týmům se řídí doporučeními Světové zdravotnické organizace," řekl mluvčí firmy Tomáš Brada. Mezi tyto instrukce patří vyhýbání se kontaktu s nemocnými lidmi a volně žijícími zvířaty, časté mytí rukou nebo chránění si úst při kašlání a kýchání.

Automobilka Renault, která rovněž vyrábí přímo ve Wu-chanu, uzavřela provoz už při začátku oslav čínského nového roku 25. ledna. Peking oficiální volno kvůli nákaze prodloužil o tři dny - do 2. února.

Výrobní linky ale zůstanou podle sdělení Renaultu zastavené nejspíš do 10. února. Nečínské, zejména francouzské pracovníky, firma evakuuje domů, kde budou dva týdny pobývat v karanténě.

Řada českých firem se potýká také s nejistotou ohledně účasti na březnových a dubnových veletrzích v asijské zemi. "Dotazují se na aktuální situaci a zajímá je, zda čínská vláda povolí organizátorům konání těchto akcí, neboť si předem musejí zařídit vízum, letenku, ubytování a další administrativní úkony," vysvětluje Aleš Červinka, regionální ředitel agentury CzechTrade v Číně. CzechTrade českým firmám pomáhá při podnikání v cizině.

Koronavirus 2019-nCov Nový koronavirus s názvem 2019-nCov v Číně zabil 170 lidí, tisíce osob je v této zemi nakažených. Mimo Čínu jsou potvrzeny desítky případů. V Česku se zatím ani jedno podezření nepotvrdilo. Virus způsobuje onemocnění dýchacích cest od obyčejné chřipky až po smrtelně nebezpečný zápal plic. Nefungují na něj antibiotika ani běžné léky proti chřipce. V karanténě se ocitly miliony Číňanů z ohnisek nákazy. Zvýšené bezpečnostní opatření na letištích a v přístavech zavedly desítky zemí, včetně Česka. České ministerstvo zahraničí doporučuje do části Číny zasažené virem vůbec necestovat. Informace o riziku nákazy průběžně aktualizuje na webových stránkách. Situaci mapuje také Světová zdravotnická organizace.

Rána pro turismus

Spojení s Čínou v souvislosti s šířením koronaviru přerušila také řada velkých světových aerolinek, včetně německé Lufthansy nebo British Airways. "Uvažuji o tom, že pokud se něco zásadního nestane, tak bych navrhl vládě v pondělí, abychom dočasně zakázali veškeré lety z Číny," prohlásil ve čtvrtek premiér Andrej Babiš.

Česko s Čínou nyní spojují čtyři trasy obsluhované dvanáctkrát týdně, Peking nicméně v minulých dnech oznámil, že některé z nich zruší. Rozhodnutí padlo nezávisle na šíření viru.

"Rušení letů mezi Evropou a Čínou kvůli koronaviru není pro obchod příznivou zprávou. Jistě se to promítne do příchozí turistiky z Číny, i obchodu v nadcházejících měsících," předvídá Červinka z CzechTrade.

To se dotýká také největšího českého pivovaru, Plzeňského prazdroje. "Vzhledem k tomu, že Čína pozastavila cestování všem turistickým skupinám, dochází k rušení jejich naplánovaných cest do Evropy včetně návštěv našich pivovarů," vysvětluje jeho mluvčí Zdeněk Kovář.

České ministerstvo zahraničí navíc ve čtvrtek rozhodlo přerušit vydávání cestovních víz čínským občanům. "Vízová centra zůstanou uzavřena minimálně do 16. února," sdělil resort.

Roušky došly

Působení v Číně omezila řada globálních společností. Firma Disney uzavřela dva zábavní parky, provoz přerušily desítky restaurací s rychlým občerstvením McDonald's nebo KFC i kavárny Starbucks. Mezinárodní řetězce hotelů klientům odpouští poplatky za rušení rezervací, stejně jako čínské cestovní a letecké společnosti.

"Obrátila se na nás také jedna čínská společnost s žádostí o dodání roušek a dalšího zdravotnického materiálu z České republiky. Propojili jsme je s českým dodavatelem, ale většina produkce tuzemských firem je již vyprodaná," popisuje Červinka z CzechTrade problém, se kterým se potýkají naopak firmy v zemi nejvíce zasažené nemocí.

Investoři se kvůli nákaze také zbavují akcií a trhy po celém světě tak vykazují ztráty. Naopak se daří zlatu nebo dluhopisům, které jsou považovány za dostatečně bezpečnou investici.

Video: Takto vypadají opatření proti koronaviru v Čchung-čchingu, popisuje Čech