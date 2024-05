Nerudová: Možná jsem predátorským časopisům platila. Ověřovat to není důležité

"Moje publikace byly velmi důkladně probírány v prezidentské kampani, není to nic nového. Nicméně jsem se k tomu postavila jasně už v roce 2015, kdy jsme na to přišli,“ komentuje lídryně kandidátky Starostů a osobností pro Evropu Danuše Nerudová kontroverze spojené s její publikační činností v predátorských časopisech. "Ono je velmi těžké dnešní optikou nahlížet na situaci před 10 lety," tvrdí.

Nerudová, která kandiduje do Evropského parlamentu, zdůrazňuje ekonomickou nerovnováhu mezi jednotlivými regiony v České republice: "Celkově se průměrnému evropskému HDP v České republice blížíme k nějakým 91 procentům, Karlovarský a Ústecký kraj jsou ale pouze na 50, 65 procentech, takže rozdíl je opravdu dechberoucí."

Jako evropská poslankyně by chtěla situaci změnit finančními nástroji a dohledem nad jejich využitím: "Mám na mysli stavbu infrastruktury, třeba rychlovlaků na dojíždění, nebo školství." Dále uvádí mimo jiné posílení přeshraniční spolupráce.

Lídryně za STAN také kritizuje způsob, jakým Česko investovalo peníze z evropských fondů: "Je to trošku k pláči, protože v Polsku se od roku 2004 postavilo přes čtyři tisíce kilometrů dálnic, u nás je to 800 kilometrů, ale zato máme rozhledny v nížinách a sjezdovky."

Nerudová věří, že z pozice poslankyně Evropského parlamentu by na kontrolu využívání prostředků měla vliv: "Musíme klást důraz na to, aby například v dalším programovém období byly priority v evropském rozpočtu nastaveny jinde a ukazatele pro doručení finančních prostředků do regionů, kde se nežije tak dobře, byly nastaveny jinak."

Nerudová se ve Spotlightu vyjadřuje také k atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica: "Jsem v šoku, že ve střední Evropě, v demokratické zemi, došlo k takovému aktu, ke kriminálnímu činu. Násilí do politiky nepatří, názoroví oponenti nejsou nepřátelé, jsou to lidé s jiným názorem."

Obávat bychom se podle ní měli ohrožení demokracie na Slovensku: "Je to v podstatě důsledek vyprázdněnosti politiky, kdy se nevedou ideové střety, ale jeden útočí na druhého a obsah úplně vymizel," dodává.

