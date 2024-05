Obrovský průšvih, útok na Fica poslouží Česku jako výukový materiál, říká šéfochránce

Česká policie apeluje na nejvyšší politiky, aby zvážili výjezdy mezi občany. Reaguje tím na středeční atentát na slovenského premiéra Roberta Fica. Deníku Aktuálně.cz to řekl ředitel útvaru chránícího ústavní činitele Jiří Komorous. Sám viděl záběry útoku na Fica krátce poté, co se dostaly na veřejnost. Nejlepší reakcí podle něj je, aby jeho lidé neustále drilovali to, co už umí.

Už ve středu odpoledne krátce po útoku mluvil ředitel Ochranné služby Policie České republiky Jiří Komorous s policejním prezidentem Martinem Ondráškem. Zasedl také se svými náměstky. Právě Komorousův útvar odpovídá za to, aby byli čeští vrcholní politici včetně premiéra Petra Fialy (ODS) při veřejných akcích v bezpečí.

"Okamžitě jsme přijali zvýšená opatření a informovali jsme všechny chráněné osoby. Doporučili jsme jim, aby se vyvarovaly velkých výjezdů někam, kde bude neprověřená skupina lidí, dokud nebudeme vědět podrobnosti k události na Slovensku," popsal Aktuálně.cz ředitel, jak pro něj vypadaly bezprostřední chvíle po atentátu.

Podle Komorouse jeho lidé průběžně nabádají politiky, aby místa a okolnosti výjezdů pečlivě promýšleli. Po útoku na Fica jsou tyto výzvy naléhavější. "Můžeme ale jen doporučovat, zakázat jim to nemůžeme. Když si politik podává s občany ruku, je to pro nás černá můra. Ale politici to mají rádi, patří to k jejich činnosti," říká.

Všechny mimořádné situace na světě

Záběry z útoku na Fica se ke Komorousovi dostaly ve službě. Operační důstojníci jeho útvaru neustále monitorují veřejné zdroje. Pokud se tam objeví video z incidentu jako střelba na Fica, okamžitě ho sdílí s celým útvarem, řadovými ochránci, jednotlivými veliteli i chráněnými politiky. A záznam atentátu i reakce Ficovy ochranky bude sloužit dál.

"Vyhodnocujeme veškeré mimořádné situace, ať se stanou kdekoliv na světě. Máme na to bezpečnostního analytika, který tyto věci studuje, zkoumá a pravidelně je z toho metodické cvičení. Pokud tyto situace provází pochybení ochránců, snažíme se z toho poučit a přijímat opatření, abychom se toho vyvarovali," popisuje Komorous.

Hodnotit reakci Ficovy ochranky nechce. Útočník vystřelil pětkrát, čtyři rány premiéra zasáhly. Když Fico podával občanům ruku, byl úplně odkrytý. Generálmajor Komorous upozorňuje, že vyhmátnout "osamělého vlka" v davu je velmi těžké. Na námitku, že kdyby před premiérem Slovenska stál ochránce, střelec by to měl mnohem těžší, reaguje zdrženlivě.

"Nevím, jak to tam vypadalo, proto to ani nechci vypouštět z pusy. Vím, že někteří takzvaní bezpečnostní analytici už mají soudy hotové, ale tomu se bráním. Práce je to složitá a nevíme, jak situace na místě přesně vypadala. Neznáme podrobnosti. Ale první, co mě napadlo, když jsem to viděl, bylo, že to je obrovský průšvih," vypráví.

"Je hrozně těžké ho odhalit"

Podle Komorouse, který útvar řídí už více než deset let, policie nemá poznatky, že by atmosféra v české společnosti nasvědčovala tomu, aby někdo vzal na politika zbraň. Rizikové faktory takového druhu nevnímá. Jak přitom letos čtyřiašedesátiletý generálmajor říká, informace mají jeho lidé od těch nejpovolanějších.

"Úzce spolupracujeme se všemi operativními orgány, místními složkami policie, úzkou spolupráci máme s Bezpečnostní informační službou i s Vojenským zpravodajstvím, abychom dokázali vnímat a vyhodnocovat co nejvíce možných rizik," popisuje důstojník, který v minulosti deset let řídil také protidrogovou centrálu.

Video z místa střelby na Roberta Fica | Video: Denník N

Opakuje, jak velký průšvih se stal ve slovenské Handlové, kde jednasedmdesátiletý Juraj Cilota pozvedl proti Ficovi zbraň. Právě proto, že šlo o jedince ve skupině lidí. "Může to být psychicky narušená osobnost. A když narazíte na takového člověka, je hrozně těžké ho odhalit. Pozornost na místě musí být stoprocentní," vysvětluje.

Porady policejního prezidenta

Zatímco policejní prezident Vondrášek mluvil o přijímaných opatřeních v reakci na slovenský atentát s ředitelem ochranné služby Komorousem už ve středu, ve čtvrtek nejvyšší představený tuzemského sboru v pohovorech pokračoval s dalšími vysokými důstojníky.

"Téma bylo v širších souvislostech projednáno v rámci pravidelné porady policejního prezidenta s řediteli krajských policejních ředitelství a útvarů s celostátní působností," řekl Aktuálně.cz mluvčí prezidia Jozef Bocán. Takovými útvary jsou Útvar pro ochranu prezidenta, Útvar rychlého nasazení či Národní centrála proti organizovanému zločinu.

Bocán redakci v dalších podrobnostech potvrdil to, o čem mluvil velitel Komorous. Tedy že politici dostali po atentátu náležité informace. "Jednotliví vedoucí ochranných týmů s chráněnými osobami krátce po útoku opětovně probrali veškerá pravidla poskytování osobní ochrany, a to včetně těch, která mají vztah k účasti na veřejných akcích," sdělil.

Útok na Fica se promítl i do způsobu zajišťování bezpečnosti na mistrovství světa v hokeji, které se koná v Česku. Speciálně pak v Ostravě, kde hraje slovenská reprezentace. "Zde jde zejména o zvýšenou ostražitost, jelikož stále platí, že informace o tom, že by podobný útok hrozil i na našem území, nemáme," uzavřel mluvčí.

Video: Záběry po střelbě na slovenského premiéra Roberta Fica (15. 5. 2024)