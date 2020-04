Koronavir jsme zlikvidovali, hlásá KLDR. Skutečný rozsah pandemie je státní tajemství

Severní Korea oznámila, že je první zemí na světě, která se úplně zbavila koronaviru. Nemá už ani jednoho nakaženého, tvrdí ředitel státního epidemiologického ústavu Pak Mjun-su v rozhovoru pro agenturu AFP.

"Uplatnili jsme preventivní a vědecké metody. Karanténu pro všechny osoby, které přijely, uzavření hranic a dezinfekci veškerého zboží. Nemáme nové případy nákazy," uvedl Pak.

O skutečné situaci v zemi nemá nikdo v zahraničí přehled. Obvykle důsledně izolovaná KLDR se od konce ledna izolovala ještě více. Nepustila žádné lidi dovnitř a žádné ven, výjimku měli jen řidiči kamionů na jediném otevřeném hraničním přechodu s Čínou. Armáda dostala příkaz tvrdě potírat pašeráky přecházející hranici, dříve nad nimi režim přivíral oči.

Čínská média dokonce zveřejnila varování, aby se lidé ani nepřibližovali k hranici, protože je mohou severokorejští vojáci zastřelit. Rusko darovalo KLDR 1500 testů na koronavirus.

Velení amerických vojsk v Jižní Koreji potvrdilo, že v únoru severokorejská armáda úplně přerušila vojenská cvičení, a dokonce ani nelétala žádná letadla. V současné době ale státní média v KLDR informují o armádních manévrech a do Pchjongjangu se sjíždějí poslanci Velkého lidového shromáždění. Ubytovávají se v hotelích ve městě, parlament se sejde v pátek.

"Trochu mě překvapilo, že je zasedání. Vypadá to ale, že režim si věří a je přesvědčen, že epidemii zvládl," říká analytička serveru NK News Rachel Minyoung Lee.

Systém propustek

Severokorejský státní deník Rodong Sinmun na stránkách v uplynulých dnech a týdnech psal o rozsáhlých opatřeních proti epidemii, na kterých se údajně podílelo mnoho dobrovolníků. Informoval také o zásadách hygieny, které by lidé měli dodržovat. Upozornil ale také na to, že jeden z funkcionářů vládnoucí Korejské strany práce byl potrestán za to, že v době celonárodního boje proti infekci "pořádal večírek". O způsobu trestu se list nezmínil.

Informace o rozsahu nákazy se různí. Ještě v únoru hlásila jihokorejská rozvědka stovky případů v zemi, kde je zdravotnictví na primitivní úrovni a v mnoha venkovských oblastech prakticky žádné nemocnice nebo ordinace nejsou.

Na druhé straně je pro režim snadné odříznout oblasti s infikovanou populací od sebe a vynutit si přísnou karanténu. Už v předkoronavirové době fungoval v KLDR systém propustek: mezi jednotlivými provinciemi a městy mohou cestovat lidé jen s povolením, totéž platí pro vstup do metropole Pchjongjangu.

"Od příbuzných jsem slyšel, že situace je vážná. Kdyby nebyla, režim by tolik veřejně nemluvil o epidemii. Ale nikdo nemá šanci zjistit, kdo vlastně na koronavirus zemřel," cituje agentura Reuters jednoho ze severokorejských uprchlíků, který žije na jihu. Agentura AFP cituje lékaře Čoj Čung-una, který v roce 2012 uprchl ze severu na jih: "Vím o tom, že mrtvých je mnoho. Ale úřady neříkají, že příčinou úmrtí je koronavirus."

Cena rýže stoupá

Server 38 North napsal s odvoláním na své zdroje, že kvůli izolaci země od Číny stoupla cena rýže.

Spojené státy zatím neuvažují o tom, že by vyslyšely výzvu OSN k přerušení sankcí vůči Severní Koreji. Ekonomické embargo na zemi uvalila na americkou žádost Rada bezpečnosti OSN kvůli testům jaderných zbraní a raket dlouhého doletu.

Zatímco ze severu nejsou dostupné žádné údaje, Jižní Korea hlásí, že v pondělí poprvé od konce února klesl počet nově nakažených za den na méně než padesát osob. Země ale ještě neuvolňuje tvrdá opatření, jako jsou zavřené obchody, omezená doprava nebo povinný rozestup mezi lidmi na ulici.

"Jsme velmi opatrní, co se týká optimistických předpovědí," uvedl náměstek ministra zdravotnictví Kim Kang-lip.