Konzervativci Borise Johnsona by předčasné volby vyhráli, ukázal průzkum

Konzervativci britského premiéra Borise Johnsona by ve volbách jasně porazili opoziční labouristy. Vyplývá to z nedávno provedeného průzkumu společnosti Opinium. Toryové by podle průzkumu získali 40 procent hlasů, zatímco labouristé jen 24 procent. Johnson ve čtvrtek oznámil, že v pondělí předloží parlamentu návrh, aby se 12. prosince konaly předčasné parlamentní volby.

Jak průzkum rovněž ukázal, pro liberální demokraty, kteří jsou stoupenci členství země v Evropské unii, by hlasovalo 15 procent dotazovaných. Protiunijní Straně pro brexit Nigela Farage by pak dalo hlas deset procent respondentů. Průzkum byl provedený mezi 23. a 25. říjnem. Johnson, který byl zvolen do čela strany v červenci, navrhl konání předčasných voleb poté, co se mu nepodařilo prosadit v britském parlamentu dohodu o brexitu. Související Brexit blízko, ale tak daleko. Když neschválíte volby, budu stávkovat, varuje Johnson Přehled Pro schválení předčasných voleb je třeba souhlas dvou třetin poslanců. Pokud by návrh získal v Dolní sněmovně podporu, pak by podle pravidel byl parlament rozpuštěn 6. listopadu. To by podle Johnsona poskytlo poslancům dostatečný čas, aby mohli zevrubně posoudit prováděcí zákon o brexitu a schválit dohodu o odchodu Británie z Evropské unie. Podle zatím stále platného termínu má Británie opustit evropský blok 31. října, tedy příští čtvrtek. Johnson ale již požádal Evropskou unii o odklad toho data. Vůdce opozičních labouristů Jeremy Corbyn v pátek BBC řekl, že labouristé nebudou stát předčasným volbám v cestě. Musí však být podle něj jasné, že Británie neodejde z EU bez dohody. To je podle britské opozice nyní možné přijetím odkladu, který by měla unijní sedmadvacítka Londýnu nabídnout. Související Státy EU se neshodly na odkladu brexitu, v jednání budou pokračovat