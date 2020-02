Konec koncesionářských poplatků pro BBC? Plán z okolí premiéra se setkal s kritikou

Slovy o "destruktivní myšlence" či o vládní "vendetě" reagovali někteří poslanci britské Konzervativní strany na víkendovou zprávu o údajném plánu premiéra Borise Johnsona radikálně změnit ekonomický model veřejnoprávní vysílací společnosti BBC.

Podotýkají, že "útok na BBC" nebyl součástí volebního programu, a varují, že zrušení koncesionářského poplatku by znamenalo pro tuto instituci existenční hrozbu.

O snaze současné vlády pozměnit fungování BBC se v britských médiích hovoří už delší dobu, nejnovější kapitola těchto spekulací je ovšem o něco dramatičtější než ty předchozí. Nedělník The Sunday Times s odvoláním na nejmenované "vlivné poradce premiéra" uvedl, že Johnsonův tým plánuje zrušit povinný koncesionářský poplatek a nahradit tento způsob financování BBC "předplatitelským modelem".

Podle listu představy Downing Street zahrnují i rušení desítek rozhlasových stanic či některých ze současných deseti celostátních televizních kanálů BBC a redukci webových stránek vysílací společnosti. Změny by mohly být součástí nové "Královské charty", která stanovuje cíle BBC, její veřejnou roli i ekonomický rámec. Platnost stávající charty skončí v roce 2027.

"Celé to potřebuje masivně osekat," citoval The Sunday Times nejmenovanou "vysoce postavenou" osobu. "S tím koncesionářským poplatkem to není žádný bluf," dodal stejný zdroj. Jiný uvedl, že Johnson je pevně přesvědčen o potřebnosti "vážné reformy" fungování BBC.

S podobnými plány ale zjevně nesouhlasí řada poslanců premiérovy Konzervativní strany. "Nejsem si jistý, že tahle vendeta proti BBC bude mít dobrý konec. V předvolebním programu (v němž jsme naopak slíbili, že budeme s BBC pracovat na budování nových partnerství po celém světě) o ní není žádná zmínka, tudíž ji nebudu podporovat," prohlásil Huw Merriman, kterému o tématu vyšel komentář v deníku The Daily Telegraph.

Damian Green, který konzervativce v parlamentu zastupuje více než 20 let, doufá, že tvrzení v The Sunday Times jsou jen pokusnými signály. "Zničení BBC nebylo v našem programu, byl by to kulturní vandalismus," napsal.

"Není divu, že k téhle destruktivní myšlence nikdo nepřipojil své jméno," dodal předseda poslaneckého výboru pro kulturu, média, sport a digitální sféru Damian Collins. "Tohle by BBC položilo a proměnilo by ji z univerzálního média na takové, které by pracovalo pouze pro své předplatitele. Největšími poraženými by byly národy a regiony Spojeného království," napsal na twitteru.

Podporu vysílací společnosti vyjádřili i další konzervativci včetně šéfa zahraničního výboru Dolní sněmovny Toma Tugendhata.

Premiér Johnson se během své politické kariéry mnohokrát ocitl v konfliktu se zpravodajskými médii včetně BBC a jeho vláda aktuálně bojkotuje hlavní politický pořad rozhlasové stanice BBC Radio 4. V roce 2013, když byl Johnson ještě starostou Londýna, jej moderátor BBC Eddie Mair označil za "pěkného darebáka" při rozhovoru o několika skandálech, včetně údajné politikovy ochoty podílet se na zastrašování nepohodlného novináře.

BBC získává většinu svých peněz z poplatků placených každou domácností vlastnící televizi. V současnosti činí poplatek 154,5 libry (4600 Kč) ročně. Vláda už v uplynulých týdnech dávala najevo, že hodlá dekriminalizovat neplacení poplatku, které aktuálně může vyústit v pokutu a ve vzácných případech i v odnětí svobody. Zda bude prosazovat i radikálnější změny, ukážou až následující roky.

"Problém je v tom, že (Downing Street) číslo 10 v těchto dnech vypouští tolik hloupých siláckých řečí, že je někdy těžké oddělit zrno od, ehm, prachsprostých žvástů," poznamenal reportér webu Politico Jack Blanchard.