Severoirská policie obvinila muže z loňské vraždy mladé novinářky McKeeové

Zápasník v řecko-římském stylu Artur Omarov zůstal na mistrovství Evropy v Římě těsně pod stupni vítězů. Probojoval se až do duelu o bronz v kategorii do 97 kilogramů, v něm ale s Rusem Alexandrem Golovinem hladce prohrál a obsadil konečné páté místo. Poslední českou medailí z mezinárodních soutěží tak mezi muži zůstává bronz Marka Švece z ME v roce 2009.

Jednatřicetiletý dagestánský rodák Omarov v prvním utkání na turnaji porazil Poláka Tadeusze Michalika 6:5 a postoupil do čtvrtfinále, v němž hladce prohrál s domácím Italem Nikolozem Kakhelashvilim. V opravách pak český reprezentant vyřadil Anestise Zarifese z Řecka, duel s bronzovým medailistou z loňských Evropských her Golovinem už ale nezvládl a ztratil jej před limitem.

Obhájkyně stříbra z loňského šampionátu Adéla Hanzlíčková prohrála v kategorii do 68 kg čtvrtfinálový zápas s Annou Carmen Schellovou. Turnaj tím pro ni skončil, její německá přemožitelka totiž následně neuspěla v semifinále a pro Hanzlíčkovou padla šance poprat se o cenný kov v opravách.