V Barceloně testovali šíření viru na koncertě pro 5000 lidí. Nenakazil se asi nikdo

Kina jsou často zavřená, vstup do muzeí omezený a hudební festivaly zrušené. Kultura během pandemie koronaviru trpí, nemohla by se ale v nějaké formě vrátit? Tuto otázku se snažil zodpovědět španělský experiment. V Barceloně se před měsícem konal koncert pro 5000 tisíc lidí. Podle katalánských úřadů se ale na akci s nejvyšší pravděpodobností nikdo koronavirem nenakazil.

Ráno před koncertem všichni posluchači museli podstoupit antigenní testy. Ti, kteří trpí chronickým onemocněním, mají slabé srdce nebo byli v kontaktu s někým pozitivním, se zúčastnit nemohli. Když začala indie rocková skupina Love of Lesbians hrát, lidé si během koncertu nasadili respirátory. Jinak se ale mohli objímat, tančit i zpívat, jak chtěli.

Nyní jsou známé výsledky. "Nic nenasvědčuje tomu, že by během akce došlo k přenosu (koronaviru)," řekl v úterý novinářům epidemiolog Josep Maria Llibre.

U účastníků koncertu se během dvou týdnů potvrdilo šest případů nákazy koronavirem. Nejméně u čtyř z nich si jsou ale lékaři jistí, že nesouvisí s účastí na hudební akci.

Při přepočtu na množství návštěvníků koncertu je to tak o polovinu méně nakažených, než kolik jich za poslední dva týdny přibývá mezi ostatními Španěly, uvedl Llibre z nemocnice Germans Trias i Pujol. "Nebyla to akce, kde by se nemoc moc šířila," dodal.

Český epidemiolog Petr Smejkal pro server Aktuálně.cz potvrdil, že by si podobou akci uměl představit i v Česku, pokud by se epidemiologická situace podobala té ve Španělsku. "Je to slibný výsledek," dodal.

Katalánsko bylo koronavirem zasaženo hůře než zbytek Španělska. Podle pondělních údajů tamního ministerstva zdravotnictví region zaznamenal za poslední dva týdny 296 nakažených na 100 tisíc obyvatel. Česká republika je na tom o něco málo hůře. Podle dat ministerstva zdravotnictví má za poslední dva týdny 335 nových případů nákazy koronaviru na 100 tisíc obyvatel.

Podle Jordiho Herreruely, ředitele barcelonského festivalu Cruilla, organizátoři zvládli tamní akci úspěšně. Lidé tak konečně vidí "světlo na konci tunelu", cituje ho španělský list El País. Organizátoři prý doufají, že koncert ukázal, jak i během pandemie úspěšně pořádat letní hudební festivaly.

Nejedná se ale zdaleka o první podobný experiment. Už loni v prosinci v Barceloně zorganizovali menší koncert pro asi 500 diváků. Tehdy data ukázala, že testování diváků před vstupem a ochrana úst a nosu zabraňují šíření infekce i bez větších rozestupů.

V Nizozemsku zase na začátku března uspořádali taneční party, kde diváky rozdělili hned do šesti skupin, přičemž každá z nich měla jiná pravidla. Epidemiologové tak chtěli porovnat, jaká opatření by skutečně mohla fungovat - od nošení roušek po dodržování rozestupů. Výsledky se ale zatím stále vyhodnocují.

"Je to další krůček k tomu, abychom mohli pořádat koncerty a kulturní akce během pandemie," řekl podle britského deníku The Guardian Boris Rovello, virolog, který se na bezpečnostních opatřeních koncertu v Barceloně podílel.

Ten nakonec nebyl jen pandemickým experimentem. Diváci nebyli dobrovolníky a lístky do arény Palau Sant Jordi si museli koupit. Včetně antigenního testu a respirátoru stály mezi 23 a 28 eury (asi 600 až 730 korun). Rychle se však vyprodaly.

"Byl to pocit svobody, znovu cítit teplo lidí okolo sebe," říkal po koncertu 37letý Gerard Munne. S tím souhlasili i členové skupiny. "Už je to rok a půl od doby, co jsme někde vystupovali jako kapela," řekl zpěvák Santi Balmes na začátku koncertu publiku. "Někteří zpěváci tu teď pláčou."

O něco podobného se v Česku snažil i Karel Luxík se sérií koncertů Cesta ze tmy. Jejich přípravu ale nakonec v polovině dubna zarazil ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO).

Podle viroložky Ruth Tachezy dochází k určitému rozvolňování i v Česku, zmínila například vpuštění fanoušků na fotbalové zápasy. "Nesmí se to ale dít všechno najednou. Myslím, že otevření kultury je i v naší budoucnosti, která není příliš vzdálená, ale ještě na tom nejsme dostatečně dobře," řekla pro Aktuálně.cz.

Epidemiolog Rastislav Maďar také hovoří o jiných podmínkách než ve Španělsku. "V zemi s naší epidemiologickou situací by bylo lepší dělat koncerty o něco menší, a navíc by to bylo zatím vhodnější s místy k sezení a s dostatečnými rozestupy."

