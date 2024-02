Analytik: Teď to vypadá, že Ukrajina nemůže vyhrát. Kostlivcem ve skříní jsou USA

“Kostlivcem ve skříni jsou Spojené státy americké a jejich vojenská pomoc ve výši 60 miliard dolarů," tvrdí pro agenturu Associated Press britský expert na Ukrajinu Patrick Bury z Univerzity v Bathu. Podle něj může mít zpoždění dodávek (nejen) zbraní ze Západu na Ukrajinu reálný dopad na schopnost vojáků zapojit se do bojů proti Rusku.

I když na Ukrajinu míří vojenská pomoc ze strany států Evropské unie, klíčové jsou prostředky USA. "Spojené státy mají obrannou průmyslovou základnu a kapacitu, která umožňuje potřebné zdroje rychle převézt. Už v listopadu jsme viděli, že má pomoc ze Západu vliv na situaci na frontě. Rychlost, kterou Ukrajina může střílet na nepřátelské dělostřelectvo, nyní výrazně klesá," tvrdí Bury.

Britský analytik také varoval před tím, že válka na Ukrajině může přerůst do širšího konfliktu. "Je možné, že jsme v situaci, kterou možná budeme nazývat předválečnými fázemi příští velké války. A dívat se na to jako na něco jiného a na něco, co by mohlo odeznít, je velmi nebezpečný postup," popisuje expert na Ukrajinu.

