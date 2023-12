"Zalužnyj řekl pravdu, kterou lidé nechtějí slyšet." Zelenskyj schytal další ránu

Kyjevský starosta Vitalij Kličko podpořil tvrzení vrchního velitele ukrajinské armády Valerije Zalužného o současném stavu války. "Řekl pravdu," reagoval na ukrajinského generála, který na začátku listopadu varoval před novou fází války – pozičními boji a možné patové situaci. Kličko se tak nepřímo postavil i proti ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému.

"Ukrajina je v patové situaci. Rusko by se nemělo podceňovat," říká ukrajinský generál Zalužnyj | Video: Reuters, Associated Press

Podle Klička někteří ukrajinští politici vrchního velitele "neprávem kritizovali" za jeho esej pro časopis The Economist, kde uvedl, že se ze situace na Ukrajině stává poziční válka. "Obě strany jsou zakopané a příliš se nehýbou," řekl bez obalu začátkem listopadu Zalužnyj.

Po vyjádření generála se objevilo několik článků v zahraničních i ukrajinských médiích, které o válce na Ukrajině psaly jako o patové situaci. "Zalužnyj řekl pravdu. Někteří ji možná nechtějí slyšet, ale nemůžeme donekonečna lhát našim lidem a partnerům," popsal Kličko v rozhovoru pro švýcarský deník 20 Minuten.

Proti eseji Zalužného i tvrzením médií o patové situaci se tehdy ohradil i Zelenskyj. V médiích se poté začalo spekulovat o napjatých vztazích mezi ukrajinskou armádou a prezidentem. Internetové médium Ukrajinska pravda dokonce napsalo, že podle jejich zdrojů Zelenskyj při jednání s některými veliteli ozbrojených sil generála obchází.

Prezidentská kancelář se ale proti tvrzením ohradila a odmítla je jako nesmyslná. Podle představitelů prezidentské kanceláře panuje "ve vztahu k vnějším hrozbám jednotná tvář". "Žádný konflikt neexistuje. Jde o smyšlený konstrukt," řekl serveru Kyiv Post ministr obrany Rustem Umerov.

Kličko se v rozhovoru pro švýcarský deník vyjádřil i ke spekulacím o svých prezidentských ambicích. Uvedl, že mu přijde "nevhodné" mluvit o tomto tématu v situaci, kdy Ukrajina bojuje o přežití. K poklesu popularity Zelenského ale řekl, že lidé sami vidí, kdo je schopný a kdo ne.

"Lidé se ptají, proč jsme na tuto válku nebyli lépe připraveni, proč Zelenskyj do poslední chvíle popíral, že k ní dojde, nebo jak je možné, že se Rusové mohli tak rychle dostat do Kyjeva," uvedl Kličko na adresu současné hlavy státu. "Musíme ho podporovat až do konce války. Ale na konci války se každý politik bude zodpovídat za své úspěchy a neúspěchy," dodal.

To jediné dává smysl. Analytik popsal "zdrcující" scénář konce války na Ukrajině