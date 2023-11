Jednat s Putinem? Zelenskyj poprvé naznačil jiné, mnohem krutější řešení

Budou to už čtyři roky od dosud jediné schůzky mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem. Jednání v Paříži o budoucím vztahu znepřátelených států vyznívalo pozitivně. Nic nenasvědčovalo tomu, že za dva roky a tři měsíce začne barbarská ruská agrese, která trvá dodnes a která z obou mužů udělala nepřátele na život a na smrt.

Zelenskyj vyhrál ukrajinské prezidentské volby v roce 2019 právě s tím, že s Ruskem dojedná mír. Z války na Donbase už byla veřejnost vyčerpaná. Umíraly v ní tisíce lidí, aniž by se situace na frontě jakkoliv vyvíjela. Schůzka v Paříži, kterou tehdy svolal francouzský prezident Emmanuel Macron, měla být prvním významným krokem k usmíření.

Na tehdejších záběrech (video je v úvodu článku) je vidět, jak se oba muži usmívají, Putin Zelenského přátelsky naviguje k hledí kamer a fotografů, mladistvě vypadající Zelenskyj jeho pokyny přijímá. To všechno je dnes už historie, na schůzku si málokdo vzpomene.

V paměti naopak zůstává, jak se Putinem řízená armáda v prvních dnech invaze v únoru 2022 pokusila Zelenského zavraždit a převzít kontrolu nad Kyjevem. Ukrajinský prezident teď v rozhovoru pro britský bulvární deník The Sun upřesnil, že Kreml se ho pokusil zabít "pětkrát nebo šestkrát" a že už to ani nepočítá.

Že by se oba muži vrátili k jednacímu stolu, jak navrhují zejména ruské a proruské hlasy v Česku i ve světě, je teď krajně nepravděpodobné. Zelenskyj Putina často označuje za teroristu a vraha, pro The Sun dokonce vůbec poprvé naznačil, že by ukrajinská armáda mohla mít zájem šéfa Kremlu eliminovat násilím.

"Tohle je válka a Ukrajina má veškeré právo se bránit," odpověděl Zelenskyj na otázku, zda by Ukrajina využila šance zabít Putina, pokud by se naskytla příležitost. "Nemůžu s vámi hovořit o žádné speciální operaci ukrajinských zpravodajských služeb nebo speciálních sil," dodal.

Podle Kremlu se Kyjev snažil "verbálně" zabít Putina už několikrát. "Neuspějí," reagoval příkře Putinův mluvčí Dmitrij Peskov.

Před více než 17 měsíci se Zelenskyj v podstatě v den ruské invaze na Ukrajinu stal symbolem ukrajinského odporu a tváří ukrajinského dialogu se západními spojenci, které Kyjev často i nesmlouvavě žádá o pomoc.

O život Zelenského usilovaly ruské síly zejména na začátku invaze, kdy jednotky Moskvy táhly na Kyjev. Poradce prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak jen několik týdnů po vpádu ruských sil na Ukrajinu uvedl, že Rusko skrze své zpravodajské jednotky či čečenské síly a žoldnéře Wagnerovy skupiny, kteří se pokoušeli proniknout do přísně střežené vládní čtvrti, provedlo nejméně desítku vážných pokusů o atentát. Ukrajinský prezident také údajně krátce po invazi prostřednictvím videa hovořil s americkými senátory a řekl jim, že je to dost možná naposledy, co ho vidí živého.

Ukrajinci (případně spřátelení ruští partyzáni) se nejblíž k Putinově odstranění dostali pravděpodobně na začátku letošního května, kdy na kremelskou pevnost zaútočily dva drony. Jejich pád ani rozmetané úlomky tehdy nikoho nezranily.

Útok na kremelskou pevnost zachytily kamery (3. 5. 2023)