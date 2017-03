KLDR vypálila další čtyři rakety do moře. Extrémně nebezpečný čin, zlobí se japonský premiér

před 55 minutami

Severní Korea vypálila do moře další čtyři rakety. Oznámil to japonský premiér Šinzó Abe s tím, že tři z nich dopadly do výlučné ekonomické zóny Japonska. Podle Abeho je čin KLDR v rozporu s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN. Jihokorejští vojenští činitelé uvedli, že rakety byly odpáleny z oblasti, kde KLDR hraničí s Čínou. Střely podle nich doletěly přibližně 1000 kilometrů daleko. OSN kvůli jaderným a raketovým testům uvalila na KLDR v roce 2006 sankce. Byly několikrát zpřísněny, Severní Korea ale od svého kontroverzního zbrojního programu neustoupila.

Pchjongjang/Tokyo/Soul - Komunistická Severní Korea vypálila čtyři balistické rakety. Všechny dopadly do moře, tři ale do výlučné ekonomické zóny Japonska. Řekl to japonský premiér Šinzó Abe, jenž čin ostře odsoudil. KLDR nedávno pohrozila odvetou, když Jižní Korea a Spojené státy zahájily ve středu společná vojenská cvičení.

"Vystřelení (raket) je jasně v rozporu s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN. Je to extrémně nebezpečný čin," prohlásil podle agentury Reuters Abe v parlamentu. Japonské úřady ale zatím nezaznamenaly žádné škody způsobené severokorejskou akcí.

Jihokorejští vojenští činitelé uvedli, že rakety byly odpáleny z oblasti, kde KLDR hraničí s Čínou. Střely podle nich doletěly přibližně 1000 kilometrů daleko. Jihokorejský premiér a prozatímní prezident Hwang Kjo-an svolal kvůli incidentu bezpečnostní poradu.

Jižní Korea a USA provádějí od středy každoroční společná vojenská cvičení. Pchjongjang je kritizuje jako přípravu na válku.

Jiná severokorejská střela dopadla do Japonského moře 12. února. Také tehdy USA, Jižní Korea i Japonsko počínání Pchjongjangu odsoudily.

OSN kvůli jaderným a raketovým testům uvalila na KLDR v roce 2006 sankce. Byly několikrát zpřísněny, Severní Korea ale od svého kontroverzního zbrojního programu neustoupila.

autor: ČTK