Malajsie zruší bezvízový styk s KLDR. Kvůli vraždě, ze které jsou obviněny severokorejské agentky

před 25 minutami

Malajsie z bezpečnostních důvodů zruší bezvízový styk se Severní Koreou. Dva týdny po vraždě bratra severokorejského vůdce v malajsijské metropoli, z níž jsou obviňovány severokorejské tajné služby, to podle státní tiskové agentury Bernama oznámil malajsijský vicepremiér. Generální prokurátor Apandi Ali oznámil, že Severokorejec zadržený v souvislosti s atentátem bude propuštěn a deportován do KDLR. Malajsie se dostala do pře s KLDR kvůli smrti Kim Čong-nama, který zemřel 13. února krátce poté, co na něj dvě ženy na letišti v Kuala Lumpuru nastříkaly nervový plyn VX. Ten OSN řadí mezi chemické bojové látky. Obě ženy již byly zadrženy a obviněny z vraždy.

autor: ČTK