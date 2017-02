Severní Korea obvinila Malajsii ze smrti Kimova bratra, vlastní vinu popírá

před 1 hodinou

Pchjongjang - Severokorejský režim obvinil Malajsii ze smrti "občana KLDR", kterého malajsijské úřady identifikovaly jako bratra severokorejského vůdce Kim Čong-una.

Malajsijské vyšetřování vraždy je podle Pchjongjangu plné pochybností a tělo by mělo být okamžitě předáno KLDR, uvedla tamní oficiální agentura KCNA. Země zároveň odmítla jakoukoli roli na Kimově smrti.

"Hlavní odpovědnost za jeho smrt leží na vládě Malajsie, neboť občan KLDR zemřel v její zemi," uvádí se v prohlášení právního výboru severokorejského parlamentu zveřejněném agenturou.

Malajsijské úřady podle Pchjongjangu provádějí vyšetřování plné "pochybností a sporných bodů" a pitva mrtvého, kterou provedly, je "nelegální a nemorální".

Bratr severokorejského vůdce Kim Čong-nam byl patrně otráven 13. února na letišti v malajsijské metropoli Kuala Lumpuru, což vyvolalo diplomatický spor mezi oběma zeměmi. KLDR dosud neuznala, že mrtvým byl skutečně Kimův bratr a odmítá vlastní podíl na jeho smrti, o kterém jsou přesvědčeny jihokorejské tajné služby.

Pchjongjang rovněž obvinil Malajsii, že je její vyšetřování pod vlivem znepřátelené Jižní Koreje.

Severokorejec byl otráven na letišti

Kim Čong-nam byl s největší pravděpodobností otráven jakousi jedovatou látkou, která mu byla nastříkána do obličeje, když minulé pondělí v Kuala Lumpuru čekal na svůj let zpět do Macaa, kde dlouhodobě žil. Jižní Korea z atentátu obvinila severokorejské agenty.

Podle nahrávky z bezpečnostních kamer se z různých stran přiblížily k muži odpovídajícímu vzhledem Kim Čong-namovi dvě ženy. Jedna z nich pak Kimovi přidržela cosi pár sekund před ústy. Ženy se následně klidným krokem opět vzdálily. Kim Čong-nam poté odešel za zaměstnanci letiště, ukázal na oči a zřejmě žádal o pomoc.

Malajsijská policie po incidentu postupně identifikovala trojici podezřelých občanů KLDR, které zatkla či pozvala k výslechu. Úřady také již dříve zatkly dvě ženy, s vietnamským a indonéským pasem, a přítele jedné z nich. Velvyslanectví KLDR v Kuala Lumpuru vyzvalo k jejich okamžitému propuštění.

autor: ČTK