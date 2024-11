Další střety s vojáky KLDR jsou jen otázkou času. Plat od Putina jim sebere Kim

První střet mezi Ukrajinci a Severokorejci, ke kterému došlo tento týden, si vyžádal oběti na životech. Zatím není jasné, na jaké straně. "První bitvy se severokorejskými vojáky otevírají novou kapitolu nestability ve světě," uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

O bojích mezi jednotkami Ukrajinců a Severokorejců promluvil v jihokorejské televizi ukrajinský ministr obrany Rustem Umerov. Vojáci KLDR byli součástí ruské jednotky a měli ruské uniformy, nelze je proto snadno na první pohled rozlišit od ruských etnických menšin, popsal. Boj byl spíš menší.

"Někteří z vojáků se už zapojili do agrese proti ukrajinské armádě. Pravda je, že tam jsou oběti," potvrdil podle stanice CNN následně i ukrajinský prezident Zelenskyj. Neupřesnil však, za jakou stranu mrtví bojovali. Vedoucí ukrajinského odboru proti dezinformacím Andrij Kovalenko už dříve oznámil, že po sobě vojáci stříleli.

"V následujících týdnech očekáváme více střetů," dodal podle agentury AP Umerov. Má jít zejména o oblast ruské Kurské oblasti, která je na hranicích s Ukrajinou, a kde by mohlo být do bojů zapojeno pět oddílů po třech tisících Severokorejců. Už nyní by mělo být v Rusku dvanáct tisíc z nich. Ukrajinská armáda v srpnu do Kurské oblasti nečekaně pronikla a ovládá tam několik stovek kilometrů čtverečních.

Jihokorejská strana, která má tradičně nejlepší informace o dění v KLDR i v její armádě, se však nedomnívá, že při prvním střetu došlo k přímému boji. Podle ní hrála roli náhoda, když se jednotky s malým počtem vojáků potkaly v blízkosti frontové linie, cituje ji britská stanice BBC.

Rusku se i přes velké ztráty daří na Ukrajině postupovat. Byť i jemu dochází lidské síly, ztráty se snaží lepit tím, že na bojiště nasazuje například trestance z ruských věznic nebo právě vojáky z KLDR. Ti mají navíc slíbenou finanční odměnu ve výši dvou tisíc dolarů za měsíc, v přepočtu téměř 47 tisíc korun, uvádí jihokorejský deník Korea Herald.

Oproti tomu, kolik si vydělávají členové armády na severu korejského poloostrova, jde o výrazný rozdíl. Od září, kdy v KLDR došlo k desetinásobnému růstu mzdy, dostávají mezi jedním a třemi tisíci wonů (několik desítek korun), píše server Radio Free Asia.

Jak ale uvedl v pořadu Spotlight Aktuálně.cz bezpečnostní analytik Milan Mikulecký, je nepravděpodobné, že by si vojáci peníze po návratu do diktátorského režimu Kim Čong-una užili. "Peníze, které bude Rusko platit, severokorejští vojáci nikdy neuvidí. Získá je Kim Čong-unova pokladna," domnívá se.

KLDR výměnou za vojenskou sílu získá od Kremlu pravděpodobně také uhlí, ropu a rýži. Té by mělo Rusko poslat přibližně 700 tisíc tun, "což je víc než polovina toho, co Severní Korea potřebuje na pokrytí roční poptávky", domnívá se jihokorejský ambasador v Rusku Wi Sung-lac.

