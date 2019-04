před 28 minutami

Severokorejský vůdce Kim Čong-un ve středu přicestoval do ruského Vladivostoku, kde se má setkat s prezidentem Vladimirem Putinem. Vůbec první setkání obou lídrů se uskuteční ve čtvrtek. Do Ruska Kim přijel podobně jako v minulosti do Číny speciálně upraveným obrněným vlakem, který využíval i jeho otec a děd.