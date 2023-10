Třicet z nás čeká na útok Hizballáhu. Střílí a provokuje, líčí kibucnice z Izraele

Na ostřelování i válku jsou zvyklí. Přesto je masakr, který před dvěma týdny na jihu Izraele rozpoutal Hamás, zaskočil. Nyní v kibucu Bar'am na severní hranici Izraele zůstává jen armáda a tým první reakce ozbrojených kibucníků. Jsou v pozoru kvůli možnému útoku Hizballáhu z Libanonu. A pokud zaútočí, budou se bránit. Deník Aktuálně.cz se spojil s členkou bezpečnostní rady evakuovaného kibucu.

Kibuc Bar'am leží v pahorkatině zhruba tři sta metrů od plotu, který dělí Libanon a sever Izraele. Jde o oblast zvanou Horní Galilea. Osadu lemují ovocné sady a okolo rostou na prudkých stráních galilejských kopců borovicové lesy. Z vrcholku jednoho z nich je na druhé straně hranice vidět kamenitá pláň s několika málo stromy. Na jejím konci se rýsují špičky minaretů v libanonských vesnicích. Plechové cedule tu upozorňují anglicky, hebrejsky i arabsky na minové pole.

Hranici stejně jako osadu obíhá vysoký drátěný plot s žiletkovým drátem. A někde za ním je Hizballáh. Hnutí, které operuje na jihu Libanonu a jehož cílem je zničení státu Izrael.

V kibucu žije okolo pěti set lidí. Mezi nimi i přeživší holokaustu ze slovenských Košic a Vlčan. Nachází se tu školka, muzeum a galerie, malá továrna na výrobu zdravotnických pomůcek či společná jídelna. A nově jsou tu přítomná i očekávání a obavy z budoucnosti. Po útoku Hamásu na jih země, při kterém zemřelo přes 1400 lidí a na který Izrael reagoval odvetou, tu panuje napětí.

"Je možné, že Hizballáh zaútočí. Ukazuje svaly, přichází poblíž hranice, střílí a posílá drony. Zkouší provokovat," říká členka bezpečnostní rady kibucu Lea Raivizová, s níž Aktuálně.cz mluvilo.

Hizballáh začal Izrael intenzivně ostřelovat hned poté, co se vyhrotila situace na jihu. Na obou stranách hranice jsou už mrtví i zranění. Mluvčí izraelské armády Daniel Hagari uvedl, že kdykoliv Hizballáh vypálí z Libanonu přes hranici, armáda odpoví stejně. Tuzemské ministerstvo zahraničí v pátek vyzvalo Čechy v Libanonu, aby zemi urychleně opustili.

I kibucníky na severu zasáhl masakr rozpoutaný Hamásem. "Jednu z našich manažerek v továrně pohřešujeme od prvního dne útoku. Jejího manžela našli mrtvého, tělo identifikovali předevčírem. Mají malé děti, které jsou nyní s prarodiči," popisuje Raivizová.

Uprchlíky ve vlastní zemi

Kibucníci se ze svých domovů museli evakuovat před dvanácti dny. Nyní většina lidí včetně Raivizové bydlí dále od hranice v hotelu poblíž Galilejského jezera. Dobrovolníci z celého světa, kteří v kibucu pomáhají, byli evakuováni také, většina z Izraele už odjela.

Vláda evakuaci nejprve pouze doporučovala. Poté přišel rozkaz, nejprve k vyklizení pásma dva kilometry od hranic, pak čtyři kilometry. "Jsme uprchlíci ve své vlastní zemi," líčí Raivizová.

V osadě teď podle ženy zůstává zhruba třicet lidí. Armáda a tým první reakce složený z ozbrojených kibucníků je připraven osadu bránit v případě, že Hizballáh z Libanonu zaútočí.

Raivizová zdůrazňuje výjimečnost situace navzdory tomu, že kibucníci už jednou evakuovaní byli - v roce 2006 taktéž při ostřelování Hizballáhem. Tehdy tu někteří zůstali a i přes ostřelování pracovali na poli. "Normálně se s nebezpečím vypořádáváme tak, že v kibucu zůstáváme, protože si uvědomujeme, že musíme chránit náš domov," říká.

Nejhorší je nejistota

V hotelu s sebou mají sedmidenní novorozeně i pětadevadesátileté seniory. Raivizová popisuje, že nejhorší je pro ně nejistota. Nevědí, kdy se budou moci vrátit domů. A pokud se vrátí, není jisté, že budou v bezpečí.

"V kibucu máme sice bezpečnostní systém, ale po tom, co se stalo na jihu, si nejsme jistí, že nás varuje včas," pokračuje. Kibucníci se tak obávají, že se scénář z jihu někdy může opakovat i na severu. "Mezi Hizballáhem a Hamásem totiž není rozdíl," dodává Raivizová.

Na severní hranici Izarele je teď armáda. "Po zkušenosti na jihu, která byla vykoupená krví, jsou všichni připraveni na cokoliv, co přijde. Doufám, že Hizballáh nezaútočí, protože by to byla pohroma. I když je na ně teď armáda připravená," říká žena.

Zhruba sedmdesát kibucníků je nyní také v armádě či jejích rezervách. Někteří z nich se teď nacházejí na hranici s Pásmem Gazy, kam Izrael chystá pozemní ofenzivu. "Doufáme, že se vrátí domů v pořádku," říká. Je ale proti vstupu armády do Gazy. "Ztráty na obou stranách by byly velké. Zemřelo by mnoho civilistů."

Izrael už dříve vyzval Palestince k opuštění severu Pásma Gazy. Některým obyvatelům však Hamás v odchodu brání, jiní se rozhodli zůstat, či odejít nemohou. Ani na jihu Gazy však nejsou v bezpečí.

Armáda drží Gazu v obklíčení a jediný přechod do Egypta - Rafáh - zůstává zavřený. Egypt se ale nechal slyšet, že přes přechod pustí humanitární pomoc. Izraelská vláda také podle amerických médií armádě povolila vstup do Gazy, což spekulace o blížící se invazi potvrzuje.

Raivizová také varuje, že Hamás by v budoucnu mohl působit i jinde. "Pokud si Evropa myslí, že Hamás je izraelský problém, nemá pravdu. To, co dělají zde, mohou dělat kdekoliv," upozorňuje.

