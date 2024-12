Las Vegas nikdy nespí. Když prohrajete, nesnažte se peníze vyhrát zpět, líčí novináři

Titul "Město, které nikdy nespí" sice patří New Yorku, ale asi by víc seděl Las Vegas. Nová epizoda podcastu Americký sen se věnuje právě metropoli kasin a veškeré představitelné zábavy.

"V New Yorku nespí jen některá místa. Ale v Las Vegas má člověk pocit, že to je opravdu celé město," popisuje redaktor Aktuálně.cz Radek Bartoníček. Ten si letos splnil svůj Americký sen a s přáteli cestoval po Kalifornii, Utahu a Nevadě.

"Dva moji kamarádi v kasinu hráli, jedna známá dokonce vyhrála. Las Vegas je fascinující místo barev, vjemů a iluzí. Nedávno tam postavili zvláštní budovu Sphere, která má tvar koule a když jsem se k ní blížil, je neskutečně krásná a přitažlivá," dodává Bartoníček.

Adéla Očenášková byla v Las Vegas loni pracovně a kromě jiného tam pořídila rozhovor s Jaromírem Jágrem. "Do kasina jsem šla s kolegy a vlastně jsem moc nestudovala, jak se to hraje. Něco jsem vyhrála, ale moc to nebylo. Říká se ale, že když člověk prohraje, nemá se pak za každou cenu snažit vyhrát zpět. To končívá špatně," vysvětluje novinářka Aktuálně.cz. Ochranka v hernách prý nepůsobila nijak hrozivě, ale návštěvníkům tam nedovoluje vstup s mobilem.

Radek Bartoníček cestou na východ USA zakončil sérii výletů, které podnikl s přáteli ze své rodné Ostrožské Lhoty na Slovácku. "Nejdříve jsme byli na Ukrajině, pak v Izraeli a teď ve Spojených státech. V Ukrajině a Izraeli se po naší návštěvě staly velmi špatné věci, tak snad jsme nepřivezli nějaké neštěstí také do Ameriky," doplňuje novinář.