Nejlepší a nejpřesnější zbraň. Dělostřelci se dočkají munice pro "pilíř obrany"

Pilířem ukrajinské obrany jsou už řadu měsíců dělostřelecké houfnice M777, které napadené zemi poskytly Spojené státy. "Bez nich by bylo téměř nemožné se ubránit," říkají členové jednotky, se kterými natáčeli reportéři Rádia Svobodná Evropa. Okupovaná země nyní bude moci díky schválené americké pomoci zásoby munice i zbraní doplnit.

"Podle mého názoru je (houfnice M777) to nejlepší dělostřelecká zbraň. Je nejpřesnější. A koneckonců do ní pořád máme nějaké náboje. To je teď asi nejdůležitější," řekl v reportáži Rádia Svobodná Evropa ukrajinský voják 148. samostatné dělostřelecké brigády Roman.

Přestože má Rusko převahu jak v oblasti munice, tak vojáků, Ukrajincům se podle bojovníků stále daří držet obrannou linii. "Naši vojáci brání naši zemi, ale je nemožné, aby to dělali s prázdnýma rukama. Dnes je situace kritická, převaha Ruska v nábojích je deset ku jedné. Je to sebevražedná mise," popsal situaci na bojišti místopředseda Ukrajinského výboru pro národní bezpečnost Jehor Černěv. Země od začátku roku čelila několika porážkám, mezi kterými bylo například únorové dobytí města Avdijivka u Doněcku a později několik okolních vesnic.

Jestliže by Ukrajinci neměli k dispozici houfnice, udržet se proti ruské armádě by bylo podle vojáků nemožné. "Tuto válku bychom prohráli. Kdyby mohl nepřátelský tank střílet na naše pěchotní pozice zblízka, stoprocentně by je zničil. Naši kluci by byli zasaženi. Střílíme, abychom je ubránili. Bez dělostřelectva by neměli žádnou ochranu. Neustále by docházelo k přímým střetům. Naše dělostřelectvo je první reakcí na útok," vysvětluje jeden z bojovníků význam jednotky.

Podívejte se na celou reportáž v úvodu článku.

