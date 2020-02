Putinův "šedý kardinál" skončil. Surkov pomáhal upevnit moc a staral se o Ukrajinu

Mluvilo se o něm jako o "šedém kardinálovi", vlivném ruském ideologovi, politickém stratégovi a podnikateli. Ještě donedávna byl Vladislav Surkov jedním z nejbližších poradců ruského prezidenta Vladimira Putina. Ve středu večer ale tisková služba Kremlu informovala, že Putin svého dlouholetého poradce uvolnil z funkce.

O odchodu Surkova se hovořilo už dříve. Zda získá jinou funkci, není v tuhle chvíli jasné, stejně jako důvody, proč na pozici poradce musel skončit.

Podle Rádia Svobodná Evropa za tímto krokem může být změna v přístupu vůči Ukrajině, kde loni zvolený prezident Volodymyr Zelenskyj usiluje o zmírnění napětí na Donbasu.

Putin a Zelenskyj loni v prosinci vedli jednání na nejvyšší úrovni mezi oběma zeměmi po více než třech letech. Dohodli výměnu vězňů i klid zbraní. A Surkova ukrajinští vyjednavači údajně nemají moc v oblibě.

Byla to přitom právě válka na východě Ukrajiny, která před několika lety vzkřísila Surkovovo renomé. Někdejší první náměstek šéfa prezidentské kanceláře totiž upadl na přelomu let 2010 a 2011 v nemilost, když do ulic Moskvy vyrazily davy lidí protestovat proti volbám a Putinovi. Surkov pak přešel na pozici místopředsedy vlády tehdejšího premiéra Putina. Od roku 2013, kdy byl Putin opět prezidentem, byl jmenován jeho osobním poradcem pro Ukrajinu a Gruzii.

Až donedávna měl Surkov na starosti právě dohled nad proruskými separatisty na východě Ukrajiny a budování separatistické Doněcké a Luhanské republiky, stejně jako rozhovory s Kyjevem. Tento měsíc ale jeho roli převzal zástupce šéfa prezidentské administrativy Dmitrij Kozak.

Rozkol Surkova vůči novému přístupu k Ukrajině přiznává i politický analytik Alexej Česnakov, který pro něj pracoval. "To rozhodnutí udělal Surkov a nezmění se. Vím, že to pochází od Surkova samotného," uvedl Česnakov, který minulý měsíc avizoval Surkovovu rezignaci.

Pomohl Putinovi upevnit moc

Surkov do Kremlu nastoupil v roce 1999, na konci vlády Borise Jelcina, aby pak následujících dvacet let pracoval na vybudování ruské řízené neboli suverénní demokracie - koncepce, jejímž autorem je on sám. Výsledkem je iluze demokracie, která upevnila Putinovu moc, píše Rádio Svobodná Evropa. Stejně jako důraz na domácí dění a ruskou expanzivní politiku, která se nechce podřizovat.

Surkov měl také na starosti parlamentní strany, předvolební kampaně a proputinovská mládežnická hnutí.

Britská stanice BBC v minulosti citovala slova jednoho z nejmenovaných Surkovových kolegů: "Konečky svých prstů ovládal vlákna mnoha politických struktur. Tyto struktury byly tak komplikované, že pouze Surkov věděl, kde se všechno nachází: opozice, politické strany, poslanci, guvernéři, vytváření nebo uzavírání politických hnutí a nevládních organizací, církev, média, občanská společnost."

Je považován za muže tajnůstkářského, komplikovaného a kontroverzního. On sám se vidí jako intelektuál, který holduje umění. Spekuluje se, že pod pseudonymem Nathan Dubovitsky publikuje knihy.

Začínal jako bodyguard

Surkov se narodil v roce 1964 v Lipecké oblasti, která leží asi 230 kilometrů jihovýchodně od Moskvy. Později ale uvedl, že jeho otec pocházel z Čečny a on sám strávil první léta života právě tam. V 80. letech oficiálně sloužil v rámci povinné vojenské služby v Maďarsku, neoficiálně podle některých informací ve vojenské rozvědce GRU. Pak vystudoval ekonomii v Moskvě.

Ještě předtím, než se stal vlivnou kremelskou postavou, začínal Surkov jako bodyguard. Byl součástí ochranky podnikatele Michaila Chodorkovského.

Ruský oligarcha si však brzy všiml Surkovových kvalit a jmenoval ho hlavou svého PR. Surkov se dostal i do vedení Chodorkovského skupiny Menatep.

Zajímavostí je, že když Chodorkovskij skončil ve vězení (strávil tam až do roku 2013 deset let), pomohl Surkov vést kampaň i proti němu, svému dřívějšímu zaměstnavateli.

