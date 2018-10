Z muže změn je architekt zločinu. Mediální obraz saúdského prince zalila krev

Turecká vláda spojuje smrt novináře Džamála Chášukdžího na konzulátu se saúdským korunním princem Muhammadem bin Salmánem.

Rijád - Mladý reformátor přinášející svěží vítr, nové nápady a modernizaci. Takový byl obraz třiatřicetiletého saúdského korunního prince Muhammada bin Salmána.

Plánoval velké ekonomické projekty, dal více práv ženám, zval do Saúdské Arábie investory a chtěl ji více otevřít světu. Prohlásil, že země se vrátí k umírněnému islámu a radikální, nesnášenliví islamisté nebudou mít v Saúdské Arábii místo.

Jeho image ve světě ale drasticky změnil tento měsíc. Mohl to být právě on, kdo nařídil akci proti novináři Džamálu Chášukdžímu na konzulátu v Istanbulu.

Rijád už přiznal, že Chášukdží, který často a tvrdě kritizoval korunního prince, zemřel násilnou smrtí. Není jasné, kdo dal komu jaké rozkazy. Zda saúdskoarabské komando vyslané z Rijádu mělo novináře "jen" unést, nebo skutečně rovnou zavraždit.

Turci mají podezření, že ostatky zavražděného novináře by se mohly nacházet na půdě saúdskoarabského konzulátu v Istanbulu.

Muž velkých změn

Korunní princ Muhammad bin Salmán se od činu distancoval a v úterý se nechal vyfotografovat, jak kondoluje synovi Chášukdžího. Pověst monarchie ale znatelně utrpěla.

Množí se výzvy k zastavení vývozu zbraní do Saúdské Arábie. Mnoho šéfů významných firem nepřijelo do Rijádu na konferenci, která byla díky původní prestiži a velikosti označována za pouštní obdobu tradičního Světového ekonomického fóra v Davosu.

"Nikdy se to nepodaří smést. Princ bude s tím, co se stalo, navždy spojován," cituje list Financial Times jednoho z finančníků pracujících v Saúdské Arábii.

Korunní princ je mužem velkých plánů a změn. Povolil v zemi koncerty a kina. V Rijádu se začne stavět budova opery, po celé zemi má vyrůst 300 kin během deseti let. Výraznou změnou se loni stalo zrušení zákazu řídit automobily pro ženy.

Takzvaný opatrovnický zákon, který nedovoluje ženám se stěhovat, žádat o práci či studium nebo cestovat do zahraničí bez souhlasu mužského příbuzného, však zatím zrušen nebyl. Očekává se ale, že se tak v nejbližších letech stane.

Základem princových ambiciózních hospodářských reforem nazvaných Vize 2030 je posílit soukromý sektor a snížit závislost na ropě. Pomoci vytváření pracovních míst v soukromé sféře má kromě jiného výstavba hotelů a podpora turistického ruchu po vzoru Dubaje.

Součástí plánu jsou investice do obnovitelných zdrojů energie. Princ slibuje boj proti korupci a transparentnější vládu, ačkoliv politická opozice nebo kritika vlády nejsou tolerovány.

Letité spojenectví v ohrožení

Princ také hovořil o stavbě šestnácti jaderných elektráren do roku 2038. O vybudování úplně nového města v poušti, které by propojilo Saúdskou Arábii, Jordánsko a Egypt. Projekt zvaný NEOM má stát až 300 miliard dolarů a první čtvrtě mají být dokončeny v roce 2025.

Po loňské návštěvě Rijádu prohlásil Donald Trump, že saúdský korunní princ je "náš člověk". I tradiční spojenectví amerických vlád a saúdských monarchů, které se datuje do 30. let minulého století, je ale v ohrožení. Americký prezident čelí tlaku Kongresu, aby se od Rijádu jasně distancoval, a dokonce aby uvalil na Saúdskou Arábii sankce.

Podle analytiků a znalců monarchie ale není pozice korunního prince doma bezprostředně ohrožena. V uplynulých dvou letech systematicky odstraňoval z důležitých pozic své odpůrce a potenciální rivaly. V minulosti královská rodina vládla na základě vyvažování vlivů jejich různých křídel. K rozvětvenému rodu Saúdů patří zhruba 15 tisíc lidí, z toho zhruba dva tisíce mají větší či menší podíl na moci.

Vrátit korunnímu princi punc moderního reformisty v zahraničí bude ale složité. Turecká vláda dává najevo, že ho považuje za organizátora krveprolití na konzulátu.

"Saúdský princ má na rukou krev," prohlásil ve středu Inlur Cevik, poradce tureckého prezidenta Recepa Erdogana.

Video: Hledáme konspirátory a viníky vraždy, říká Erdogan