Každý dvacátý Brit nevěří, že se stal holokaust, ukázal průzkum

Každý dvacátý dospělý Brit nevěří, že se stal holokaust, a téměř polovina Britů neví, kolik Židů při něm nacisté během druhé světové války zavraždili. Pětina Britů si myslí, že při něm zemřelo méně než dva miliony Židů. Vyplynulo to z průzkumu, o němž dnes informoval deník The Guardian. Při holokaustu, jehož oběti si dnes svět připomíná, bylo zavražděno na šest milionů Židů.

"Tak široká ignorance a dokonce popírání je šokující," komentovala výsledky průzkumu Olivia Marksová-Woldmanová z organizace Holocaust Memorial Day Trust. Tuto organizaci, která si sondáž mezi 2000 lidmi nechala zpracovat, financuje britská vláda a jejím cílem je šíření povědomí o holokaustu.

Anketa nicméně také ukázala, že 83 procent Britů považuje za důležité o holokaustu informovat. Tři čtvrtiny dotázaných odpověděly, že je potřeba udělat více pro vzdělávání lidí o této tragické kapitole dějin.

Za znepokojující označil výsledky průzkumu i jeden z přeživších Steven Frank. "Podle mé zkušenosti lidé úplně nechápou, co se stalo, a proto se cítím povinen sdílet své zkušenosti," uvedl Frank, narozený v roce 1935 v Amsterodamu.

Deník The Guardian připomněl, že výsledky průzkumy odpovídají tomu, co zjistila loni v listopadu sondáž pro CNN. Ta byla provedena mezi 7000 lidmi v sedmi evropských zemích (Rakousku, Francii, Německu, Británii, Maďarsku, Polsku a Švédsku). Každý třetí odpověděl, že ví málo nebo nic o holokaustu. V průměru pět procent lidí řeklo, že o něm nikdy neslyšelo. Nejhorší výsledky v tomto směru byly ve Francii, kde o této tragédii neslyšela dokonce pětina dotázaných ve věku 18 až 34 let.

Svět si v neděli připomíná Mezinárodní den památky obětí holokaustu, který byl stanoven na výročí osvobození koncentračního tábora Osvětim na jihu Polska v roce 1945. Mezi lety 1940 až 1945 tam zemřelo 1,1 milionu lidí, většinou Židů. K vězňům osvětimského tábora patřilo také na 50 000 československých občanů - Židů, politických vězňů a Romů, z nichž přežilo asi 6000.